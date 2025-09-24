Planurile OpenAI pentru o expansiune imensă a puterii de calcul. Consumul său de electricitate ar valora mai mult decât PIB-ul Japoniei

OpenAI și-a prezentat săptămâna aceasta viziunea pentru o vastă rețea de centre de date și calcul, investiții cu o valoare estimată de 1 trilion de dolari, scrie Wall Street Journal (WSJ). Potrivit publicației americane, centrele de date urmează să fie construite în SUA și în străinătate.

Marți, la o zi după ce startup-ul condus de Sam Altman a anunțat un acord de investiții de 100 de miliarde de dolari cu Nvidia (care își vinde chip-urile AI către firma de inteligență artificială a lui Altman), OpenAI a dezvăluit că, în final, va avea nevoie de peste 13 ori mai multă putere de calcul decât va genera prin primul său centru, ce se ridică zilele astea pe terenurile aride din Texas.

Boom-ul AI: Planuri pentru investiții în infrastructură de 1 trilion de dolari pentru OpenAI

Construcția centrului din Texas a transformat un câmp de pământ roșiatic în opt centre de date ultrafuturiste, cu o capacitate și practic un necesar de electricitate de circa 900 de megawați (MW). Peste 6.000 de muncitori — electricieni, instalatori și sudori — lucrează zilnic pe șantier, în două schimburi de câte 10 ore, șapte zile pe săptămână. Turnuri gri aferente centralelor pe gaz au început să împânzească zona încă din primăvară, în pregătirea consumului masiv de energie pe care îl va avea centrul de date, mai arată WSJ.

Într-un tur organizat pentru presa americană, directorii Oracle și OpenAI au prezentat situl de aproape 450 de hectare, pe care l-au catalogat drept cel mai mare complex de supercomputing AI din lume.

„Nu exista absolut nimic aici în urmă cu un an”, a spus Anuj Saharan, membru al echipei de calcul a OpenAI.

OpenAI a mai anunțat cinci noi centre de date în SUA, construite împreună cu Oracle și conglomeratul japonez SoftBank. Acestea ar urma să consume aproape 7 gigawați (GW) de energie electrică – consumul zilnic al României într-o zi comună de iarnă, cu tot cu consumul industrial.

Directorii companiei au subliniat că situl din Texas este doar începutul, estimând că va fi nevoie de peste 20 de gigawați (GW) de capacitate energetică pentru a răspunde cererii generate de ChatGPT, care are acum peste 700 de milioane de utilizatori săptămânal.

Fiecare gigawatt de capacitate este estimat să coste undeva la circa 50 de miliarde de dolari, mai scrie WSJ, ceea ce înseamnă că OpenAI pregătește terenul pentru cel puțin 1 trilion de dolari în investiții în infrastructură AI și energetică.

Analist: ”Nebunie curată. Care e valoarea livrată societății?”

Cererea ar putea ajunge chiar la 100 de gigawați, a spus un director al companiei — echivalentul a 5 trilioane de dolari, mai mult decât PIB-ul anual al Japoniei sau Germaniei.

„Nu cred că am stabilit încă forma finală a mecanismului de finanțare pentru această putere de calcul”, a declarat Sam Altman, CEO OpenAI. „Dar presupun că, așa cum s-a întâmplat în multe alte revoluții tehnologice, găsirea răspunsului corect va debloca o cantitate uriașă de valoare pentru societate”, a adăugat el.

Anunțul de marți a clarificat că SoftBank, cândva considerat principalul partener de finanțare al OpenAI, și-a redus ambițiile în ceea ce privește construirea de centre de date, după cum a relatat WSJ în iulie.

Analiștii au luat deja la țintă planurile OpenAI, comentând că acestea sunt „nebunie curată” în contextul în care liderii OpenAI nu au dat niciun fel de detalii despre produse, venituri și câștiguri sau valoarea societală pe care o vor livra investițiile masive în centre de date.

„Tot ce auzim e ideea «construiește și ei vor veni» (eng. «build it and they will come» – n.r. ). Este echivalentul cursei de a ridica cele mai înalți zgârie-nori de dinainte de 1929”, comentează Fred Hickey, analist financiar și editorul newsletterului The High – Tech Strategist.

Ecosistemul de creștere al AI riscă să devină nesustenabil. Semne de bulă financiară și investițională

În același timp, analiștii Bespoke Invest ridică un punct interesant cu privire la acordul de 100 de miliarde de dolari dintre Nvidia și OpenAI pentru construirea de centre de date: industria devine incredibil de circulară, investind în clienți pentru a-și susține veniturile și depinzând de succesul reciproc.

„Nu trebuie să fii sceptic cu privire la promisiunea generală a tehnologiei AI ca să vezi acest anunț ca pe un semnal îngrijorător despre cât de autoreferențial a devenit întregul sector. Dacă NVDA trebuie să furnizeze capitalul care devine apoi propriile sale venituri pentru a-și menține creșterea, întregul ecosistem ar putea fi nesustenabil”, au comentat analiștii Bespoke Invest, potrivit Bloomberg.

Atenție la spioni

Conform WSJ, primul centru de date finalizat de OpenAI, numit Building 1, este mai mare decât două hipermarketuri Walmart puse împreună, iar intrarea seamănă cu îmbarcarea într-un avion, cu un zumzet constant al ventilatoarelor.

Halele sunt umplute cu rânduri nesfârșite de rack-uri de servere, fiecare conținând 72 de plăci Nvidia GB200. Potrivit unor estimări din industrie, fiecare unitate de chip are valoarea aproximativă a unui automobil Tesla Model 3 de bază. Prețurile exacte nu sunt dezvăluite de Nvidia.

Accesul cu dispozitive electronice este interzis în interior, iar alarmele pornesc dacă ușa sălii unde se află cipurile Nvidia rămâne deschisă prea mult. OpenAI a cerut Oracle să instaleze o cameră pentru fiecare rack de servere, în cazul în care spioni corporativi ar încerca să pătrundă înauntru. În același timp, rețelele de fibră optică conectează clădirile între ele și rulează sub pământ, permițând GPU-urilor să comunice și să proceseze cereri mai rapid.

