OPEC+ vrea o nouă creștere a producției sale de petrol pentru a scădea prețurile

OPEC+ va decide cel mai probabil o nouă majorare a producției de petrol a cartelului cu cel puțin 137.000 barili pe zi (bpz) la reuniunea sa de duminică viitoare, potrivit unor trei surse apropiate negocierilor, citate de Reuters.

Decizia intervine pe fondul creşterii preţurilor petrolului, care stimulează grupul să recâştige cote de piaţă.

De la începutul lunii aprilie, OPEC+ a inversat politica de reduceri şi a mărit deja cotele cu peste 2,5 milioane barili pe zi, acoperind circa 2,4% din cererea globală. Mişcarea vine şi sub presiunea preşedintelui Donald Trump, care a cerut scăderea preţurilor la petrol.

Opt ţări membre se vor reuni online pe 5 octombrie pentru a decide nivelul producţiei din noiembrie. Grupul, compus din state OPEC plus Rusia şi aliaţi, produce aproximativ jumătate din petrolul mondial.

Preţurile petrolului, care au coborât de la peste 80 USD/baril la începutul anului, s-au tranzacţionat între 60-70 USD/baril după ce OPEC+ a început majorările în aprilie.

Vineri, cotaţiile au urcat la cele mai ridicate niveluri atinse de la 1 august, susţinute de atacuri cu drone din Ucraina care au perturbat infrastructura energetică rusă şi exporturile.

Cele trei surse au mai declarat că pentru noiembrie urmează o creştere similară celei din octombrie, de 137.000 barili/zi, deşi decizia finală nu este încă luată. Unele creşteri propuse nu au putut fi realizate din cauza limitărilor de capacitate ale multor membri OPEC+.

La nivel global, OPEC+ a combinat mai multe niveluri de reduceri: 2,2 milioane bpz voluntare, 1,65 milioane bpz pentru opt membri şi alte 2 milioane bpz aplicabile întregului grup. În plus, Emiratele Arabe au primit permisiunea de a creşte producţia cu 300.000 bpz între aprilie şi septembrie.

Cea de-a treia tranşă de reduceri de 2 milioane bpz va rămâne în vigoare până la sfârşitul lui 2026.