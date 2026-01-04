OPEC+ menține producția de petrol stabilă, în ciuda turbulențelor din piața mondială

OPEC+ a convenit duminică să mențină producția de petrol stabilă, a anunțat grupul într-un comunicat, în ciuda tensiunilor politice dintre membrii-cheie Arabia Saudită și EAU și a capturării președintelui Venezuelei, un producător mai mic, de către SUA, potrivit Reuters.

Întâlnirea de duminică a celor opt membri OPEC+, care pompează aproximativ jumătate din petrolul lumii, are loc după ce prețurile petrolului au scăzut cu peste 18% în 2025 — cea mai abruptă scădere anuală de la 2020 — pe fondul îngrijorărilor privind supraproducția.

Cei opt — Arabia Saudită, Rusia, EAU, Kazahstan, Kuweit, Irak, Algeria și Oman — și-au majorat țintele de producție cu aproximativ 2,9 milioane de barili pe zi, în perioada aprilie–decembrie 2025, echivalent cu aproape 3% din cererea mondială de petrol.

În noiembrie, aceștia au convenit să suspende majorările de producție pentru ianuarie, februarie și martie. Întâlnirea online scurtă de duminică nu a discutat despre Venezuela, a declarat un delegat OPEC+.

Cele opt țări se vor întâlni din nou pe 1 februarie, potrivit comunicatului.

OPEC se confruntă cu mai multe crize

Tensiunile dintre Arabia Saudită și EAU au izbucnit luna trecută din cauza unui conflict de peste un deceniu în Yemen, când un grup aliat cu EAU a preluat teritorii de la guvernul sprijinit de Arabia Saudită.

Criza a declanșat cea mai mare ruptură în decenii între foștii aliați apropiați, pe măsură ce divergențele de lungă durată pe probleme critice au ajuns la apogeu.

OPEC a reușit în trecut să depășească rupturi interne serioase, cum ar fi războiul Iran–Irak, punând managementul pieței peste disputele politice. Totuși, grupul se confruntă cu numeroase crize, exporturile de petrol rusesc fiind afectate de sancțiunile SUA din cauza războiului din Ucraina, iar Iranul se confruntă cu proteste și amenințări de intervenție din partea SUA.

Sâmbătă, Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, iar președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va prelua controlul asupra țării până când va fi posibilă o tranziție către o nouă administrație, fără a preciza cum va fi realizat acest lucru.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, chiar mai mari decât cele ale liderului OPEC, Arabia Saudită, dar producția sa de petrol a scăzut dramatic din cauza anilor de proastă gestionare și a sancțiunilor.

Analiștii spun că este puțin probabil să vedem o creștere semnificativă a producției de țiței pentru ani de zile, chiar dacă marile companii petroliere americane investesc miliardele de dolari în țară pe care Trump le-a promis.

