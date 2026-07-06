OPEC+ majorează din nou producţia de petrol, pe fondul reluării exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz

OPEC+ a aprobat duminică o nouă creştere a cotelor de producţie de petrol începând din luna august, într-o perioadă în care preţurile ţiţeiului continuă să scadă, iar exporturile prin Strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal după încheierea conflictului dintre SUA şi Iran, transmite Reuters.

În urma reuniunii desfăşurate online, alianţa a decis majorarea producţiei cu 188.000 de barili pe zi din august, după creşteri similare aprobate pentru lunile iunie şi iulie.

Cele şapte state care coordonează politica de producţie din cadrul OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan şi Oman) au majorat deja cotele de producţie cu aproape 800.000 de barili pe zi în perioada aprilie-iulie.

Totuşi, o mare parte din această creştere nu s-a materializat în producţia efectivă din cauza războiului dintre SUA şi Iran, care a blocat traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care trece o parte importantă din exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, Irakului şi Kuweitului.

Datele OPEC arată că producţia grupului a scăzut la 33,13 milioane de barili pe zi în luna mai, faţă de 42,77 milioane de barili pe zi în februarie, înaintea izbucnirii conflictului. În iunie, producţia a început să se redreseze, pe măsură ce exporturile din Golf au fost reluate, însă nivelurile rămân sub cele de dinaintea războiului.

În pofida întreruperilor de aprovizionare, preţul petrolului a revenit aproape de nivelurile de dinaintea conflictului, influenţat de reducerea importurilor Chinei, creşterea exporturilor din afara Orientului Mijlociu şi eliberarea unor rezerve strategice de petrol coordonată de Agenţia Internaţională pentru Energie.

Analistul UBS Giovanni Staunovo a declarat că decizia OPEC+ era anticipată de piaţă, iar atenţia investitorilor se va concentra acum asupra ritmului în care petrolierele vor traversa din nou Strâmtoarea Hormuz şi asupra revenirii cererii globale, în special din China.

Acordul preliminar semnat între Washington şi Teheran pentru încetarea conflictului a contribuit, de asemenea, la reducerea temerilor privind aprovizionarea şi la convingerea traderilor că exporturile de petrol vor reveni treptat la normal.

Vineri, cotaţia Brent se situa în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, mult sub maximele de peste 120 de dolari atinse în timpul conflictului şi aproape de nivelurile înregistrate înaintea izbucnirii războiului.

Pe lângă gestionarea producţiei, OPEC+ se confruntă şi cu provocări interne. Emiratele Arabe Unite au părăsit alianţa la sfârşitul lunii aprilie pentru a produce fără restricţiile impuse de grup, iar Irakul solicită cote de producţie mai ridicate.

După majorarea decisă pentru august, cele şapte state principale din OPEC+ vor mai avea de readus pe piaţă aproximativ 379.000 de barili pe zi din reducerea voluntară de 1,65 milioane de barili pe zi convenită în 2023. Dacă la reuniunea din 2 august va fi aprobată încă o majorare similară pentru septembrie, întreaga reducere voluntară va fi practic eliminată.

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