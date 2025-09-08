Opt state membre OPEC+ cresc producția țiței din octombrie. Decizia dezavantajează economic Rusia

OPEC+ a convenit duminică să majoreze din nou producția de petrol, începând cu luna octombrie, într-o mișcare susținută de Arabia Saudită pentru recâștigarea cotei de piață, potrivit postului american CNBC, citat de News.ro. Majorarea va fi una mai mică decât cele din lunile anterioare, în condițiile așteptărilor de slăbire a cererii globale.

Opt state membre OPEC+ au decis, în cadrul unei reuniuni online, să adauge 137.000 de barili pe zi (bpd) la producția lunară, cu mult sub creșterile de 555.000 bpd din august și septembrie sau cele de 411.000 bpd din iunie și iulie.

Totodată, organizația începe devansarea cu mai bine de un an a eliminării celei de-a doua tranșe de reduceri, de 1,65 milioane bpd, după ce prima tranșă de 2,5 milioane bpd a fost deja anulată din aprilie.

„Barilii suplimentari sunt puțini, dar mesajul este important: OPEC+ prioritizează cota de piață chiar cu riscul unor prețuri mai mici”, a comentat Jorge Leon, analist la Rystad și fost oficial OPEC. El a subliniat că adevăratul test pentru grup va veni în trimestrul patru, când cererea mondială ar putea încetini.

Arabia Saudită, activă în jocul lui Trump cu Rusia

Decizia vine într-un context în care Arabia Saudită a încercat să penalizeze membrii care au supra-produs, precum Kazahstan, iar Emiratele Arabe Unite au crescut capacitatea de extracție și solicită ținte mai mari.

În același timp, președintele american Donald Trump a pus presiune asupra grupului pentru a mări producția, promițând pe de o parte reducerea prețului combustibililor în SUA și pe de altă parte încercând să exercite presiune pe Rusia pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace pe războiul din Ucraina.

Prețul petrolului a scăzut cu circa 15% de la începutul anului, erodând profiturile companiilor petroliere la cele mai scăzute niveluri de după pandemie și ducând la zeci de mii de concedieri. Totuși, cotațiile s-au menținut la aproximativ 65 de dolari pe baril, sprijinite de sancțiunile occidentale asupra Rusiei și Iranului.

Vineri, prețul petrolului Brent a coborât cu 2,22%, la 65,50 dolari pe baril, iar țițeiul american WTI a pierdut 2,54%, închizând săptămâna la 61,87 dolari.

OPEC+ a precizat că păstrează opțiunea de a accelera, opri sau inversa creșterile de producție la întâlnirile viitoare, următoarea reuniune a celor opt state fiind programată pentru 5 octombrie.

***