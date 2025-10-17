OPEC: Lumea are nevoie de investiții în noi exploatări de petrol și gaze în valoare de 18,2 trilioane de dolari

Lumea are nevoie de mai multe investiții pentru creșterea producției de petrol și gaze naturale, deoarece combustibilii fosili vor continua să reprezinte o mare parte din mixul energetic global până în 2050, a declarat miercuri secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais, reiterând poziția cartelului că investițiile în noi exploatări vor fi mai mult decât necesare în viitor.

Cererea de energie primară va crește cu 23% până în 2050, a declarat Al Ghais în cadrul conferinței Săptămâna Energiei Ruse de la Moscova, conform Reuters.

Petrolul va reprezenta în continuare 30% din consumul total global de energie în 2050, a declarat secretarul general al OPEC.

Economiile în creștere, urbanizarea și creșterea numărului de locuitori conduc „la un semnal clar că lumea va avea nevoie de mult mai multă energie decât consumă astăzi”, a adăugat Al Ghais.

La începutul acestui an, OPEC arată în raportul său anual World Oil Outlook (WOO) că cererea de petrol va continua să crească până în 2050, consumul fiind estimat la 123 de milioane de barili pe zi (bpz), față de aproximativ 104 milioane bpz în acest an.

Lumea are nevoie de investiții globale în industria petrolieră de 18,2 trilioane de dolari până în 2050, a scris Al Ghais într-o prefață la prognoza OPEC.

AIE recunoaște necesitatea de noi investiții

„Este vital ca aceste investiții să fie făcute pentru consumatori și producători de pretutindeni, precum și pentru funcționarea eficientă a economiei globale în general”, a adăugat el. Luna trecută, OPEC a contrazis „povestea de avertizare” a Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Ulterior, AIE a scris într-un nou raport că lumea trebuie să găsească noi resurse de petrol și gaze doar pentru a menține producția constantă pe fondul scăderii rapide a ratelor de recuperare la zăcămintele existente, o schimbare majoră față de narațiunea sa din 2021, conform căreia „nu sunt necesare noi investiții” într-un scenariu optimist cu emisii nete zero până în 2050.

Recunoscând schimbarea de direcție a AIE, OPEC a declarat că „Cu toate acestea, AIE nu a menționat modul în care susținerea acordată scenariului său cu emisii net zero sau propria sa prognoză privind cererea maximă de petrol au descurajat investițiile și au contribuit la incertitudinea cu privire la cererea de petrol pe termen lung”.

„Spre deosebire de schimbarea de direcție a AIE cu privire la această problemă importantă, OPEC a pledat în mod constant pentru investiții oportune în industria petrolieră pentru a ține cont de ratele de scădere a producției și a satisface cererea în creștere”, a declarat OPEC, comentând noua poziție a AIE.

„Este vital ca toate părțile interesate să fie consecvente în recunoașterea acestui lucru și să nu revină la retorica conform căreia nu ar trebui să se mai facă investiții în noi proiecte petroliere.”

