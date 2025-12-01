OPEC+ a decis să întrerupă seria de creșteri de producție în primul trimestru din 2026

OPEC+ a convenit la reuniunea desfășurată duminică să întrerupă creșterile de producție și să mențină nivelurile de producție de petrol neschimbate pentru primul trimestru al anului 2026, pe măsură ce cartelul își reduce eforturile de a recâștiga cota de piață pe fondul temerilor legate de un exces iminent pe partea de ofertă.

Opt membri OPEC+ au întrerupt creșterile de producție de petrol pentru primul trimestru al anului 2026, după ce au livrat pe piață aproximativ 2,9 milioane de barili pe zi din aprilie 2025, iar întâlnirea de duminică a reconfirmat această decizie, se arată într-un comunicat al OPEC+.

OPEC+ are încă în vigoare reduceri de producție de aproximativ 3,24 milioane de barili pe zi, reprezentând aproximativ 3% din cererea globală. Întâlnirile de duminică nu au modificat aceste reduceri. Acestea includ o reducere a producției de petrol de 2 milioane de barili pe zi de către majoritatea membrilor, care este în vigoare până la sfârșitul anului 2026, și restul de 1,24 milioane de barili pe zi dintr-o reducere de 1,65 milioane de barili pe zi pe care cei opt membri au început să o readucă pe piață în octombrie.

În plus, Reuters relatează că grupul OPEC+ a aprobat un mecanism de evaluare a capacității maxime de producție a membrilor, care va fi utilizat pentru stabilirea nivelurilor de referință de producție din 2027, în raport cu care se stabilesc cotele de producție ale statelor membre. Evaluarea va fi efectuată între ianuarie și septembrie 2026, au declarat sursele după întâlniri, la timp pentru ca și cotele de producție pentru 2027 să fie decise.

O companie va evalua capacitatea a 19 dintre cei 22 de membri OPEC+, au declarat sursele. Capacitatea din țările care se află sub sancțiuni va fi evaluată fie de o companie separată, fie utilizând o medie a cifrelor privind producția lor de petrol din august până în octombrie 2026.

Printre membrii OPEC+, Rusia, Iran și Venezuela se află sub sancțiuni occidentale.

„Mesajul grupului a fost clar: stabilitatea depășește ambiția într-un moment în care perspectivele pieței se deteriorează rapid”, a declarat Jorge Leon, un fost oficial OPEC, care lucrează acum ca șef al analizei geopolitice la Rystad Energy.

Întâlnirea OPEC+ a avut loc în cadrul unui nou efort al SUA de a media un acord de pace între Rusia și Ucraina, care ar putea contribui la aprovizionarea cu petrol dacă sancțiunile împotriva Rusiei sunt relaxate. Dacă acordul de pace eșuează, Rusia ar putea vedea o producție și mai limitată din cauza sancțiunilor. Alternativ, un acord de pace ar putea elibera milioane de barili „curați” pe piețele care au fost blocate din 2022.

OPEC+ discută de ani de zile problema capacității de producție și a cotelor, iar acest lucru s-a dovedit dificil, deoarece unii membri, precum Emiratele Arabe Unite, și-au mărit capacitatea și doresc cote mai mari.

Alți membri, precum țările africane, au înregistrat scăderi ale capacității de producție, dar se opun reducerilor de cote. Angola a părăsit grupul în 2024 din cauza unui dezacord cu privire la cotele sale de producție.

Prețul țițeiului Brent a închis vineri la aproape 63 de dolari pe baril, în scădere cu 15% în acest an; acesta a fost într-un declin în mare parte continuu din al doilea trimestru al anului 2024.