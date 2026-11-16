ONU: SUA și Rusia se vor opune negocierilor privind limitarea armelor autonome

Statele Unite și Rusia, doi dintre cei mai mari producători de armament din lume, par pregătite să se opună inițiativei lansate în cadrul unei reuniuni internaționale care va avea loc în această săptămână la Geneva, prin care se urmărește începerea negocierilor pentru adoptarea unor reguli obligatorii din punct de vedere juridic privind armele autonome. Diplomații și organizațiile pentru drepturile omului se așteaptă la discuții dificile, potrivit Reuters.

Dezvoltarea inteligenței artificiale a accelerat crearea unor drone, roboți, tancuri, submarine și a altor echipamente militare capabile să ucidă fără intervenție umană. Arme semi-autonome, asistate de inteligența artificială, au fost deja utilizate în Ucraina, Sudan și Orientul Mijlociu, în ciuda preocupărilor de ordin etic.

Reuniunea organizată sub egida ONU, care începe luni, urmează să decidă dacă vor fi lansate negocieri pentru un acord obligatoriu din punct de vedere juridic, care să stabilească interdicții și reglementări privind sistemele de arme letale autonome (LAWS).

Deși majoritatea celor 128 de state semnatare ale Convenției privind anumite arme convenționale susțin această inițiativă, marile puteri militare, printre care SUA, Rusia și Israel, se opun, argumentând că legislația umanitară internațională existentă este suficientă.

Doi diplomați au declarat pentru Reuters că discuțiile se anunță dificile. Cu toate acestea, statele ar putea găsi un teren comun pentru a ajunge la un acord de compromis până la sfârșitul săptămânii, au precizat aceștia. Toate variantele sunt luate în calcul, de la un acord obligatoriu din punct de vedere juridic până la unul fără caracter obligatoriu, inclusiv o variantă hibridă care să combine ambele elemente, a adăugat unul dintre diplomați.

Riscul de eroare

Activiștii avertizează că sistemele de arme autonome pot avea un comportament imprevizibil, ceea ce sporește riscul unor erori fatale.

Anna Hehir, șefa departamentului pentru guvernanța inteligenței artificiale în domeniul militar din cadrul Future of Life Institute – o organizație nonprofit cu sediul în SUA, care urmărește reducerea riscurilor asociate tehnologiilor avansate, inclusiv inteligenței artificiale – a declarat că sistemele LAWS nu mai reprezintă un scenariu science-fiction. Ea a invocat relatările din presă privind utilizarea timpurie a unor sisteme complet autonome în Ucraina.

SUA susțin adoptarea unor orientări, în locul unor reguli obligatorii privind sistemele LAWS, argumentând că dreptul internațional oferă deja un cadru pentru reglementarea conflictelor armate. Washingtonul a propus un mandat de cinci ani pentru desfășurarea unor negocieri în vederea încheierii unui acord fără caracter obligatoriu.

Crucea Roșie susține însă că dreptul internațional umanitar nu abordează suficient riscurile specifice generate de armele autonome.

Rusia nu și-a făcut publică poziția înaintea negocierilor, însă în trecut s-a opus propunerilor privind încheierea unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic. Moscova intenționează să împiedice Uniunea Europeană, care participă la discuții în calitate de observator, să ia cuvântul, a declarat pentru Reuters un diplomat occidental de rang înalt.

Hehir a declarat pentru Reuters că SUA și Rusia vor încerca, cel mai probabil, să dilueze conținutul oricărui acord final, așa cum au făcut în septembrie, în cazul unui document referitor la armele autonome și la potențialul acestora de a provoca daune.

Președintele reuniunii din această săptămână a propus un mandat de doi ani pentru negocierea unui protocol obligatoriu din punct de vedere juridic.

Marea Britanie, Germania și Franța propun negocieri pentru un instrument internațional al cărui statut juridic – obligatoriu sau neobligatoriu – să rămână deschis, a declarat Coyle pentru Reuters.

***