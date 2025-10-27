Sectorul rezidențial, sub presiune: One United raportează vânzări în scădere cu 28% în primele 9 luni ale anului

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) a raportat vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 137,7 milioane de euro în primele 9 luni din 2025, cu aproape 28% sub valoarea vânzărilor și pre-vânzărilor rezidențiale din primele 9 luni ale anului 2024, care au fost în valoare de 190,6 milioane de euro.

Compania înregistrează astfel al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor rezidențiale, după o scădere de 4% în primele 9 luni ale lui 2024 față de aceeași perioadă din 2023, conform raportărilor publicate pe site-ul Bursei de Valori București.

Sectorul rezidențial per ansamblu se găsește într-o perioadă de recul de aproximativ doi ani și jumătate, cu un declin de peste 25% al indicelui lucrărilor de construcții de la maximul din martie 2023 și până la finalul verii (august 2025).

Dinamica în recul a vânzărilor la nivel de companie (dar și la nivel de sector) se vede în evoluția prețului unei acțiuni One United la Bursa de Valori București (BVB), unde prețul per unitate al ONE a scăzut cu aproximativ 18% de la listarea din iulie 2021 și cu aproape 27% raportat la maximul recent din aprilie 2024 – cu toate că după alegerile prezidențiale repetate din luna mai investitorii au intrat la cumpărare ameliorând deprecierea.

Compania are asigurat un flux de numerar stabil pentru următorii 2 ani

Astfel, în primele 9 luni ale lui 2025, au fost vândute și pre-vândute 467 de apartamente și spaţii comerciale, cu o suprafaţă totală de 42.634 mp, 570 locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi pentru un total de 137,7 milioane de euro. În anul precedent, în 9 luni din 2024, grupul a vândut şi pre-vândut 713 apartamente şi spaţii comerciale cu o suprafaţă totală de 71.886 mp, 1.071 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi pentru un total de 190,6 milioane de euro.

„Creşterea de 22% a preţului mediu de vânzare pe mp în 9L 2025 faţă de 9L 2024 reprezintă o continuare a tendinței observate în ultimele două trimestre din 2025 și a fost determinată de mixul de vânzări, care a constat în principal din unităţi aflate în stadii avansate de construcţie, precum One Lake Club şi One High District. În ultimele cinci trimestre consecutive nu au fost lansate noi prevânzări, cea mai recentă adăugare în portofoliu fiind faza a doua a proiectului One Lake District, în mai 2024. Prin urmare, echipa de vânzări s-a concentrat pe vânzarea cu succes a unităților rămase în dezvoltările aflate aproape de finalizare, contribuind astfel la creșterea prețului mediu de vânzare pe mp”, arată compania într-un raport transmis BVB.

Compania are contracte pentru 82% din portofoliul de rezidențial – Contracte pentru terenuri noi în cumul de 467.500 mp

La 30 septembrie 2025, 82% din apartamentele disponibile, în curs de dezvoltare şi livrate, erau vândute, iar în portofoliul echipei de vânzări se aflau 1.089 de unităţi. Compania intenţionează să extindă portofoliul de vânzări în lunile următoare prin noi lansări, care vor include unităţi în proiectele viitoare One Academy Club, One City Club și One Park Lane.

Sumele datorate în baza contractelor încheiate cu clienţii la 30 septembrie 2025 sunt de 372,6 milioane de euro în numerar suplimentar până în 2027 (46,6 milioane de euro în 2025, 232,2 milioane de euro în 2026 şi 93,8 milioane de euro în 2027). 106,9 milioane de euro au fost încasate numai în 9L 2025. Compania spune că aceste încasări deja contractate susțin fluxul de numerar pentru următorii doi ani.

Totodată, 30 septembrie 2025, One United Properties avea în construcţie un total de 3.817 de unităţi, 22.000 mp de spaţii de birouri şi 21.000 mp de spaţii comerciale, cu o valoare totală brută de dezvoltare (GDV) de peste 1,4 miliarde de euro.

În primele nouă luni ale anului 2025, One United Properties a finalizat 138 de unităţi în cadrul One Lake Club (Faza 2) și 86 de unități în cadrul One Mamaia Nord 2. One Herăstrău Vista, One Floreasca Towers și One North Lofts sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul anului.

De asemenea, la data de 30 septembrie 2025, avea în proprietate sau a încheiat pre-contracte de cumpărare pentru 467,5 mii de mp de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară, cu drepturi totale de construire supraterane brute (GBA) de peste 1,2 milioane de mp.

„Toate aceste parcele se află în prezent în faza de planificare, având o valoare totală brută de dezvoltare (GDV) estimată la 2,35 miliarde de euro. Grupul estimează construirea a 9.650 de apartamente, servicii pentru comunităţi şi 151 de mii de mp de clădiri comerciale pentru închiriere. Dintre clădirile comerciale, 121 de mii de mp vor fi destinaţi spaţiilor de birouri, iar restul de 30 de mii de mp se află în cadrul clădirilor care vor fi restaurate”, mai transmite compania.

