One United Properties intră în piața imobiliară din Miami ca partener într-un turn de 77 de etaje, a doua investiție pe piața din SUA

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, companie listată la Bursa de Valori București (BVB), intră în piața imobiliară din Miami, Florida, ca partener într-un turn de 77 de etaje, într-o mutare care marchează a doua investiție a companiei locale pe piața din SUA.

Compania intră ca partener într-un joint venture alături de dezvoltatorul imobiliar american Fortune International Group. ONE și co-investitorii săi plasează 43 de milioane de dolari în proiectul ORA by Casa Tua, un turn cu funcțiuni mixte în cartierul Brickell din Miami.

Din această sumă, compania va investi 41 de milioane de dolari prin vehiculul One 1210 Brickell SRL, în timp ce un alt co-investitor va contribui cu încă 2 milioane de dolari. Din informațiile anunțate de dezvoltator, în acest proiect co-investește ERA5 Real Estate, partenerul de management al ONE pentru SUA, deținut de David Flusberg.

Miami, a doua investiție One United Properties pe piața din SUA

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, deținut încă în proporție majoritară de Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, adică fondatorii companiei, s-a concentrat în primii 15 ani aproape exclusiv pe piața imobiliară din București, cu excepția unui proiect dezvoltat punctual în Mamaia.

În perioada 2025-2026, dezvoltatorul a început să se uite dincolo de București, a cumpărat un teren în Constanța și a gândit un prim proiect pentru piața din Sibiu.

Totodată, în primăvara anului 2026, One United Properties a anunțat achiziția unui teren în SUA, în comitatul Williamson, din zona metropolitană Nashville, Tennessee, unde va construi un proiect rezidențial cu case.

Acum, investiția din Miami reprezintă al doilea pariu al dezvoltatorului autohton pe piața din SUA, de data aceasta din poziția de investitor.

„Miami reprezintă un element central al strategiei noastre de creștere în SUA, iar ORA by Casa Tua ne oferă oportunitatea de a ne stabili prezența într-una dintre cele mai dinamice piețe rezidențiale din lume, alături de Fortune, un partener care are zeci de ani de experiență în sudul Floridei.

Scopul nostru este să construim o prezență durabilă în SUA prin investiții selectate cu atenție, cu aceeași disciplină care ne ghidează și în România. Măsura succesului este valoarea pe termen lung pe care o creăm pentru acționarii noștri”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al One United Properties.

Ce cuprinde proiectul ONE din SUA

Turnul de 77 de etaje cu funcțiuni mixte va presupune un cost total de dezvoltare de 1 miliard de dolari.

ORA by Casa Tua este situat pe Brickell Avenue, la numărul 1210, în inima cartierului Brickell, zona financiară și de lifestyle urban a orașului Miami. Turnul de 77 de etaje va avea o înălțime de aproximativ 292 de metri, devenind astfel unul dintre cele mai înalte turnuri rezidențiale din Miami.

Dezvoltarea va reuni locuințe, restaurante, spații comerciale, zone de wellness și de birouri. Turnul va cuprinde 533 de unități locative, de la studiouri la apartamente cu patru dormitoare, inclusiv mai multe sky suites și penthouse-uri. Reședințele vor fi livrate complet mobilate și gata de locuit.

Proprietarii vor putea locui în ele pe tot parcursul anului sau, atunci când sunt plecați, le pot include într-un program opțional de închiriere administrat intern de Casa Tua. Proiectul va include patru concepte de restaurant, care se vor întinde pe o suprafață de aproximativ 2.300 mp.

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