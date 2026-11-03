OMV Petrom va acorda un dividend special și în 2027, în ciuda celor 2 mld. € rămase de investit în Neptun Deep: dividendul de bază va crește și el

Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom (SNP), a afirmat că compania își va menține neschimbată politica de dividende, în ciuda investițiilor ridicate pentru dezvoltarea zăcământului offshore de gaze Neptun Deep. Popa a indicat către acordarea unui dividend special anul viitor, pe lângă dividendul de bază.

Directorii companiei au fost întrebați, în cadrul conferinței cu analiștii ocazionată de publicarea rezultatelor financiare la trimestrul trei, dacă mai există spațiu pentru un dividend special „substanțial” în condițiile în care fluxul de numerar disponibil înainte de plata dividendelor este estimat în acest an la un nivel aproximativ neutru, iar compania mai are de investit 2 miliarde de euro în Neptun Deep în perioada următoare.

„Politica noastră privind dividendele rămâne neschimbată, iar ceea ce este relevant în acest context este faptul că indicatorul de referință este fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare”, a declarat Alina Popa.

Potrivit politicii companiei, dividendul total – respectiv dividendul de bază plus eventualul dividend special – ar trebui să depășească 40% din fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare al anului precedent. În același timp, a spus Popa, conducerea Petrom își menține obiectivul de a crește dividendul de bază cu 5%–10% față de anul anterior.

Statul român are o deținere de 20% la Petrom și va încasa peste 1 mld. lei din profitul Petrom din acest an

„Avem un dividend de bază, care ar trebui să crească, fiind mai mare decât cel din anul precedent. Am indicat, de asemenea, un interval de 5% până la 10%, dar, mergând mai departe, referitor la întrebarea privind dividendul special, puteți vedea, în funcție de estimarea voastră privind fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare din acest an, cât ar fi partea referitoare la dividendul special”, a spus directorul financiar al OMV Petrom.

Oficialul OMV Petrom a mai precizat că bugetul total de investiții aferent Neptun Deep rămâne la circa 2 miliarde de euro, o parte din cheltuielile programate inițial pentru 2027 fiind devansate în 2026. Prima livrare de gaze din proiect este estimată pentru prima jumătate a anului viitor.

Amintim că OMV Petrom a realizat în primele 9 luni din 2026 un profit net de 4,06 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de cel realizat în perioada similară de 9 luni din 2025, adică de 3,43 miliarde de lei, conform datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București. Aproximativ 2,26 miliarde de lei este exclusiv profitul trimestrului trei, un rezultat cu 68% peste cel din T3 2025 și de 3 ori rezultatul net al trimestrului precedent (T2 2026).

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