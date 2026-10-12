OMV Petrom: Record pe zona de rafinare, minim istoric la producția de petrol și gaze – Rafinăria Petrobrazi a „duduit” în T3

OMV Petrom (SNP), principalul producător integrat de energie din România și din regiunea extinsă a Europei de Sud-Est, a înregistrat în trimestrul al treilea rezultate operaționale excepționale pe segmentul de rafinare, cu o marjă de rafinare aproape triplă față de anul trecut și rafinăria Petrobrazi funcționând la capacitate maximă.

În același timp, producția proprie de petrol și gaze a coborât pentru prima dată sub pragul de 100.000 de barili echivalent petrol pe zi (bep), un record negativ, potrivit publicației specializate E-nergia.ro.

Evoluția scoate în evidență un contrast tot mai mare între activitatea de rafinare, care, susținută de criza carburanților din Europa și din lume, e tot mai profitabilă, în vreme ce declinul natural al producției interne de hidrocarburi se accelerează.

Producția de petrol și gaze, la un minim istoric

Conform rezultatelor operaționale publicate de OMV Petrom la bursa locală, producția de hidrocarburi a OMV Petrom a coborât în T3 sub 100.000 bep/zi, pentru prima dată în istoria companiei, de la 102.300 bep/zi în trimestrul precedent.

Declinul este foarte puternic față de perioada de acum aproape două decenii. Conform E-nergia.ro, în 2007, Petrom producea aproximativ 193.000 bep/zi, aproape dublu față de nivelul actual. Scăderea reflectă în principal declinul natural al zăcămintelor mature din România (în România se extrage petrol de mai bine de 120 de de ani), care nu a putut fi compensat integral prin noi descoperiri, în ciuda miliardelor de euro investite în explorare de noi resurse sau de redezvoltare a câmpurilor existente.

Comparativ cu T3 2025, producția a scăzut cu circa 5,7%, în linie cu obiectivul companiei de a limita declinul anual la aproximativ 5%.

Neptun Deep va inversa tendința pe gaze, nu și pe petrol, unde petrom importă aproximativ 40-45% din cât rafinează

Situația ar urma să se schimbe semnificativ din 2027, odată cu intrarea în producție a proiectului offshor de gaze Neptun Deep. OMV Petrom și Romgaz estimează că primele gaze vor intra în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor, iar platoul de producție va fi atins până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027.

La nivelul întregului proiect, producția de platou este estimată la circa 140.000 bep/zi, împărțită în mod egal între cei doi parteneri. Pentru OMV Petrom, aceasta ar însemna un plus de aproximativ 70.000 bep/zi.

Creșterea va veni însă exclusiv din gaze naturale. Producția românească de petrol continuă să scadă, iar OMV Petrom nu are în prezent o descoperire majoră care să inverseze această tendință. În 2025, producția de țiței a companiei a fost de numai 2,47 milioane de tone, insuficientă pentru a acoperi necesarul rafinăriei Petrobrazi, care are o capacitate anuală de 4,5 milioane de tone.

Astfel, aproximativ 40-45% din țițeiul procesat de OMV Petrom provine din surse externe. Restul reprezintă țiței extras din subsolul românesc, în vreme ce țițeiul importat este adus în principal din America Latină, America de Nord și Africa, compania evitând aprovizionarea din zona Mării Negre și din Orientul Mijlociu, unde războaiele SUA-Iran și Ucraina-Rusia provoacă perturbări mari de aprovizionare pentru piața globală.

„Ponderea țițeiului din surse non-proprii este de aproximativ 40-45%, reprezentând țiței importat. Îl aducem din zone din afara Mării Negre și a Orientului Mijlociu. Vorbim despre America Latină, America de Nord și Africa”, a declarat în final de iulie Radu Căprău, membru al Directoratului companiei responsabil pentru Rafinare și Marketing.

Rafinăria Petrobrazi „a duduit” în T3. Vânzările de carburanți au crescut cu 10%

În același timp, conform rezultatelor Petrom, marja de rafinare a OMV Petrom a urcat în trimestrul al treilea la 41,75 dolari pe baril, aproape dublu față de cele 22 de dolari/baril din trimestrul precedent și aproape triplu comparativ cu aproximativ 14 dolari/baril în T3 2025.

Notă: Marja de rafinare este diferența dintre prețul țițeiului brut și valoarea produselor obținute prin rafinare (benzină, motorină), influențată de cerere.

Creșterea vine pe fondul unei piețe europene și globale foarte tensionate a carburanților, unde atacurile ucrainene asupra capacităților de rafinare din Rusia, respectiv războiul SUA cu Iranul din Orientul Mijlociu care a produs perturbări de aprovizionare, au produs o relativă penurie de motorină și au făcut ca prețurile produselor rafinate să crească mai rapid decât cele ale țițeiului.

Conform Petrom, rafinăria Petrobrazi a funcționat la un grad de utilizare de 100% în trimestrul al treilea, față de 97% în T2 și 96% în perioada similară din 2025. În același timp, vânzările totale de carburanți au ajuns la 1,65 milioane de tone, cu 10% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10% peste cel din T3 2025.

Rezultatele foarte bune din rafinare nu se vor transfera însă integral în profit. OMV Petrom avertizează că impactul cotațiilor mai ridicate va fi parțial compensat de taxe și contribuții mai mari, inclusiv de contribuția temporară de solidaritate introdusă în august și de plafonarea temporară a marjelor de comercializare pentru benzina și motorina vândute pe piața internă.

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