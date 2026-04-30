OMV Petrom raportează o scădere a profitului în T1, în ciuda scumpirii puternice a petrolului după declanșarea războiului din Iran

Compania energetică a anunțat un profit net de 1,03 miliarde de lei după primele trei luni din 2026, cu 4% mai mic decât cel de 1,07 miliarde de lei din primul trimestru al anului anterior. La raportarea precedentă, pentru întregul an 2025, grupul OMV Petrom anunțase un profit net în scădere cu 27%, conform rezultatelor preliminare la 31 decembrie,.

„Într-un prim trimestru extrem de volatil, activele noastre au înregistrat o performanță solidă, rafinăria și centrala electrică funcționând la capacitate maximă. Producția lor fiabilă a contribuit în mod direct la securitatea aprovizionării României și la stabilitatea sistemului energetic într-o perioadă marcată de turbulențe. Acest lucru evidențiază, încă o dată, rolul esențial al producției interne – atât în explorare și producție (upstream), cât și în rafinare și distribuție (downstream) – pentru asigurarea rezilienței energetice”, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO OMV Petrom

Potrivit șefei OMV Petrom, rezultatele financiare ale grupului reflectă doar parțial creșterea cotațiilor la țiței și carburanți, întrucât a menținut o politică moderată a prețurilor în contextul creșterilor abrupte din martie.

Totodată, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale aferent primului trimestru a fost de 1,5 miliarde lei, cu 16% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită îmbunătățirii rezultatelor segmentelor R&M și G&P, arată Christina Verchere.

Potrivit acesteia, investițiile de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, au susținut progresul implementării strategiei, în timp ce contribuțiile la bugetul de stat au rămas la un nivel ridicat, de 4,1 miliarde lei, cu 9% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În perspectivă, vom continua să dezvoltăm proiectele noastre de energie convenționala, precum și cele cu emisii reduse sau zero de carbon, contribuind la reziliența portofoliului nostru de active, la valoarea generata pe termen lung și la asigurarea energiei necesare pentru prezent și viitor”, a conchis Christina Verchere.

Raportul trimestrial prezentat acționarilor detaliază impactul reglementărilor și analizează tipurile de riscuri la care a fost expus grupul, dar și o succintă perspectivă pentru întregul an 2026, cu accent pe recenta escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Conflictul recent din Orientul Mijlociu a crescut semnificativ volatilitatea pe piețele globale de energie și a generat perturbarea lanțurilor de aprovizionare, creșterea prețurilor materiilor prime și o incertitudine sporită pe piață în ceea ce privește prețurile și fluxurile de tranzacționare la petrol, gaze naturale și carburanții. Prin urmare, pe baza informațiilor disponibile la momentul publicării, aceste perspective reprezintă evaluarea noastră actuală a pieței și se bazează pe ipoteza că restricțiile privind navigația prin strâmtoarea Hormuz vor fi ridicate, în mare măsură, înainte de sfârșitul primei jumătăți a anului 2026. Rezultatele reale pot diferi semnificativ dacă evoluțiile geopolitice se abat de la ipotezele curente”, se arată în raport.

Pentru 2026, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi între 85 USD/bbl și 95 USD/bbl (anterior jur de 65 USD/bbl; 2025: 69,1 USD/bbl).

Indicatorul marja de rafinare se preconizează că va fi de peste 10 USD/bbl (anterior în jur de 9 USD/bbl; 2025: 12,4 USD/bbl). Totuși, plafonarea impusă de guvernul României pentru marjele de rafinare la motorină și benzină pentru T2/26 va reduce temporar eficacitatea indicatorului marjei de rafinare că indicator pentru evaluarea profitabilității R&M.

În România, OMV Petrom preconizează că cererea de produse petroliere în comerțul cu amănuntul și cea de energie electrică vor fi stabile; cererea de gaze naturale estimăm că va fi de asemenea stabilă (anterior: în creștere ușoară comparativ cu 2025).

În martie 2026, guvernul a emis o nouă ordonanță de urgență prin care piață gazelor naturale pentru consumatorii casnici, precum și pentru producția de energie termică în centrale de cogenerare și termocentrale pentru consumul casnic, rămâne reglementată până la sfârșitul T1/27. Acest lucru se traduce printr-o reducere a sferei de aplicare a reglementării anterioare.

Aplicabilitatea taxei pe cifra de afaceri introduse în 2024 (0,5% pentru OMV Petrom S.A. și OMV Petrom Marketing S.R.L.), inițial anunțată să expire la finalul anului 2025, a fost extinsă cu un an, până la finalul anului 2026. Se estimează că va avea un impact anual total de sub 250 de milioane lei în 2026 (2025: 205 milioane de lei). Conform reglementărilor actuale, taxa va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2027.

O taxa de 0,5% din valoarea netă a anumitor construcții (cost minus amortizare) este aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2025. Impactul estimat pentru 2026 este de ordin mediu în zeci de milioane de lei (2025: 69 milioane de lei). Conform reglementărilor actuale, taxa va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2027.

„În martie 2026, că urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, statul român a declarat stare de criză pentru piețele de petrol și carburanți pentru o perioada inițială de 3 luni, care se încheie în iunie 2026. În T2/26, intervențiile guvernului român care au impact asupra OMV Petrom reduc potențialul de creștere la nivel de Grup prin limitarea marjelor R&M la nivelurile din anul precedent pentru benzină și motorină, precum și prin instituirea unei contribuții de solidaritate în segmentul E&P, în funcție de cotațiile medii Brent pentru luna respectivă”, potrivit sursei citate.

