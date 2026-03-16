Șefii OMV și Petrom, întâlniri cu președintele Dan și premierul Bolojan – se studiază scenarii pentru criza energetică din Orientul Mijlociu

Reprezentanții companiei OMV și ai Petrom s-au întâlnit în cursul zilei de luni cu președintele și premierul României, iar pe agenda discuțiilor au fost investițiile și proiectul Neptun Deep și securitatea lanțului de carburanți în contextul crizei energetice emergente din Orientul Mijlociu.

În cadrul discuției președintelui Nicușor Dan cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a fost abordată și situația actuală a pieței energetice. Conform președintelui Nicușor, peprezentanții OMV Petrom au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul.

Nicușor Dan: ”Va exista o cooperare strânsă cu Guvernul”

”Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie. Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili. România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”, a transmis Nicușor Dan, președintele României.

Potrivit șefului statului, soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic.

”Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia”, a mai transmis Nicușor Dan.

Ilie Bolojan: ”Analizăm toate toate scenariile în funcție de evoluția situației”

În același timp, discuția de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan a vizat strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, cu un buget de investiții record de 9,4 miliarde lei în acest an, dar și prețurile la carburanți și securitatea aprovizionării în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

”Un subiect central a fost evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului.

Reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale: securizarea lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România.

S-a agreat că va exista o colaborare și cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această situație dificilă”, a transmis Guvernul României.

Reprezentanții companiei austriece au mai menționat că cel mai important proiect de explorare și exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep, este în grafic, urmând ca exploatarea să înceapă anul viitor.

”Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât și pentru export, contribuind astfel la securitatea energetică a României și la reducerea dependenței de importuri. În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanța siguranței și securității proiectului în Marea Neagră. A fost analizat și stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern și OMV Petrom pentru a permite continuarea investițiilor în explorarea și producția de hidrocarburi”, a transmis Guvernul.

La întrevedere, din partea Guvernului, alături de prim-ministru, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și purtătorul de cuvânt a Guvernului, secretarul de stat Ioana Dogioiu. Din partea OMV, au mai participat directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, și vicepreședintele pentru Reglementare și Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.

