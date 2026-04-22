Petrom, decizie finală de investiție pentru 300 MW în eolian, în județe din Moldova – Un alt proiect eolian uriaș, de 657 MW, așteaptă decizia finală de investiție

OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și RNV Infrastructure, anunță miercuri că trei proiecte eoliene, investiții cu o capacitate totală instalată de aproximativ 300 MW, intră în faza de execuție după adoptarea deciziei finale de investiție (FID).

Proiectele au deja autorizațiile necesare, iar producția este estimată să înceapă, etapizat, din prima jumătate a anului 2027, conform unui comunicat al Petrom, transmis miercuri Bursei de Valori București.

Un alt proiect eolian imens, de 657 MW, așteaptă decizia finală de investiție

”Obiectivul OMV Petrom pentru 2030 este să avem mai mult de 2,5 GW capacitate instalată în proiecte

de energie regenerabilă, împreună cu partenerii. Am construit un portofoliu de proiecte de solar, eolian și

hidro, care ne oferă opțiunile necesare pentru a atinge acest obiectiv. Avansăm ferm de la faza de proiect

la execuție și producție: avem deja 70 MW în operare și peste 1.100 MW în dezvoltare – inclusiv cei 300

MW în eolian. Lucrările de construcție și livrările de echipamente sunt în desfășurare pe mai multe

proiecte”, a declarat Franck Neel, Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze &

Energie.

Conform OMV Petrom, aceste proiecte eoliene fac parte din tranzacția finalizată în octombrie 2024, prin care Petrom a achiziționat o participație de 50% în patru proiecte eoliene dezvoltate de RNV Infrastructure prin

Electrocentrale Borzești.

Cele patru proiecte sunt:

Parcul eolian de la Gura Văii (jud. Bacău), cu o capacitate de 50 MW

Parcul eolian de la Podu Turcului (jud. Bacău), cu o capacitate de 100 MW

Parcul eolian de la Poiana (jud. Galați), cu o capacitate de 155 MW

Parcul eolian Galați (jud. Galați), cu o capacitate de 657 MW – pentru care decizia finală de

investiție încă nu a fost luată.

