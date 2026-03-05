Petrolul rămâne stabil, sub 84 $/baril, carburanții se aliniază și trec de 8 lei. CEO OMV Petrom: „Suntem importator net de petrol, dar aprovizionarea noastră nu se face din acea parte a lumii”

Prețurile carburanților din România au crescut rapid în ultimele zile, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor din piața energetică globală, care au împins prețul barilului de țiței Brent la 84 de dolari.

Acesta e cel mai ridicat preț al țițeiului Brent din ultimele 19 luni, iar un semn pozitiv este că pragul de 84 de dolari/baril nu a fost (încă) spart în mod decisiv.

În acest context, benzina a depășit pragul de 8,2 lei pe litru, motorina pe cel de 8,5 lei/litru, evoluția reflectând creșterea cotațiilor internaționale ale țițeiului.

Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, a explicat în cadrul unei conferințe că orice blocaj în Orientul Mijlociu poate provoca ”salturi rapide” ale prețurilor. Verchere a afirmat însă că OMV Petrom nu are probleme cu aprovizionarea.

Aceata a vorbit despre cum influențează conflictul din Iran aprovizionarea și evoluția prețurilor la pompă.

„Suntem un importator net de petrol brut, dar aprovizionarea noastră nu se face din acea parte a lumii”

Referitor la situația din România, șefa OMV Petrom a precizat că aprovizionarea cu petrol a rafinăriilor din România nu este, în acest moment, afectată, însă piața rămâne vulnerabilă la evoluțiile internaționale.

”Situația din Orientul Mijlociu creează complicații, mai ales din cauza blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Regiunea furnizează între 20% și 35% din țițeiul, produsele petroliere și gazele naturale la nivel mondial, iar blocarea strâmtorii – un coridor de tranzit pentru mărfuri și resurse energetice – ar putea crea o penurie la nivel global dacă situația persistă prea mult timp.

„OMV Petrom nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea. În România, noi suntem un importator net de petrol brut. Aproximativ 65% din petrolul procesat la Petrobrazi vine din România, restul este importat, atât pentru Petrobrazi, cât și pentru Rompetrol. Suntem, de asemenea, un importator de produse pe bază de petrol. Avem stocuri ridicate de benzină, mici deficiențe la diesel, dar facem comerț pentru a echilibra balanța. Suntem încrezători în rutele noastre de aprovizionare, care nu vin din acea parte din lume”, a explicat Verchere.

În opinia sa, perioada următoare ar putea aduce volatilitate pe piața combustibililor, până când fluxurile comerciale se vor stabiliza.

Orientul Mijlociu vinde energie echivalentă cu 20-35% din consumul global de energie

În cazul persistenței unor perturbări logistice, a spus Verchere, există rute alternative.

„Se vor găsi soluții la rutele de tranzit, dar este problema de perturbare a fluxurilor de aprovizionare și cât de rapid vor putea fi puse pe picioare”, a susținut Christina Verchere.

Potrivit acesteia, astfel de evenimente pot genera fluctuații rapide ale prețurilor, mai ales pe piața europeană.

„Toate aceste perturbări ale fluxurilor provoacă un șoc major la nivel de preț, mai ales în Europa – și am văzut asta și cu gazul rusesc. Nu este vreo îndoială că putem vedea salturi de preț – și chiar foarte rapid – pentru că aceste perturbări vin pe neașteptate”, a spus CEO-OMV Petrom.

Christina Verchere consideră că România are oportunități importante în sectorul energetic, în special prin valorificarea resurselor din Marea Neagră.

„Suntem un investitor major în România, ne uităm aici pe termen lung. Și asta este normal pentru companiile de energie. Credem mult în România. Această nouă volatilitate este un șoc în sistem, întrebarea este cât va dura revenirea. (…) Traversăm probabil o perioadă economică complicată, dar aceasta poate reprezenta și un moment de reset. Din perspectiva sectorului energetic, România are oportunități majore de creștere și ar putea avea un rol mai important în Uniunea Europeană”, a afirmat CEO-ul OMV Petrom.

***