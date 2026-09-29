OMV Petrom anunță investiții de 5,4 mld € în cadrul Strategiei 2030 – Un sfert din investiții reprezintă proiecte cu emisii de carbon și zero net

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, anunţă că a realizat investiţii de 5,4 miliarde de euro în cadrul Strategiei 2030, lansată în decembrie 2021, aproape jumătate din valoarea prevăzută, fondurile fiind direcţionate către o serie de proiecte strategice, care vizează diversificarea activităţii, extinderea prezenţei în Europa de Sud-Est, precum şi pentru construirea unor noi piloni de creştere, se arată într-un comunicat de presă.

Pentru perioada 2024-2026, investiţiile medii anuale sunt estimate la circa 1,7 miliarde euro, în timp ce pentru perioada 2027-2030 sumele alocate se ridică la circa 1 miliard de euro, pe fondul progresului proiectelor strategice. Proiectele cu emisii de carbon reduse şi zero vor avea o pondere de aproximativ 25% din investiţiile totale.

„OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, progresează cu implementarea Strategiei 2030. Aproximativ jumătate din investiţiile record de 11 miliarde de euro până în 2030 au fost deja efectuate, susţinând avansul proiectelor strategice”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii companiei spun că într-un mediu de piaţă global foarte dinamic, cu o cerere de energie şi constrângeri de aprovizionare în creştere, strategia companiei rămâne rezilienţa.

Portofoliul de active şi proiecte oferă flexibilitatea necesară pentru a răspunde evoluţiilor din piaţă şi ritmului tranziţiei energetice, menţinând neschimbate direcţia strategică, planurile de investiţii şi politică de dividende, se precizează în comunicat.

„Transformarea noastră este în plină desfăşurare. De la lansarea Strategiei 2030 în decembrie 2021, am investit 5,4 miliarde de euro pentru a ne consolida şi diversifica activitatea, pentru a ne extinde prezenţa în Europa de Sud-Est şi pentru a construi noi piloni de creştere. Proiectele aflate în prezent în curs de dezvoltare sunt estimate să susţină creşterea pe termen lung şi să genereze valoare pentru toate părţile interesate”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Proiectul Neptun Deep

Marea Neagră joacă un rol esenţial în securitatea energetică regională, iar OMV Petrom are în portofoliu activităţi de explorare, dezvoltare şi producţie în România şi Bulgaria, precizează reprezentanţii companiei.

„În 2026, proiectul Neptun Deep a avansat semnificativ prin instalarea platformei Neptun Alpha şi progresul lucrărilor la conducta offshore şi la infrastructură de producţie, ceea ce ne permite să confirmăm calendarul pentru primele gaze naturale în prima jumătate a anului 2027. Producţia la platou este estimată a fi atinsă până la finalul T3 2027 şi să dureze aproape 10 ani“””, se spune în comunicat.

Compania îşi planifică să continue activităţile de explorare offshore, cu forajul a 2-3 sonde noi în România şi Bulgaria până în 2030.

Activităţile de Explorare şi Producţie susţin dezvoltarea întregului lanţ valoric, de la petrol şi gaze naturale până la produse energetice pentru clienţi (combustibili, gaze naturale şi energie electrică).

În contextul în care unele dintre tehnologiile cu emisii de carbon reduse sunt încă în faza de maturizare, producţia locală devine un element-cheie pentru securitatea aprovizionării, beneficiind de investiţii mai mari. Acest lucru va contribui şi la atingerea unei producţii de hidrocarburi de aproximativ 170 mii bep/zi în 2030, gazul natural reprezentând peste 70%, potrivit datelor companiei.

Activitate integrată în domeniul energiei electrice

Divizia de Gaze şi Energie se bazează pe un portofoliu complementar de active, care include centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi, cu o capacitate de 0,9 GW, precum şi un portofoliu de proiecte de energie electrică din surse regenerabile de peste 1,3 GW, din care peste 0,7 GW în construcţie, în România şi Bulgaria.

„Noile capacităţi de producţie – preponderent solară şi eoliană – vor intra în producţie gradual, cu o estimare de producţie pentru 2030 de peste 2,4 TWh. O capacitate cumulată de circa 50 MW era deja operaţională la sfârşitul lunii august 2026. Pentru a optimiza producţia şi a capta o valoare mai mare pe întregul lanţ valoric, compania a adăugat în portofoliu proiecte de stocare de energie electrică, vizând o capacitate totală de peste 0,3 GW până în 2030″, se menţionează în document.

În paralel, OMV Petrom continuă extinderea activităţilor de comercializare a gazelor naturale şi energiei electrice, cu un portofoliu diversificat de produse şi servicii şi cu o prezenţă crescută în regiune.

Modernizarea rafinăriei Petrobrazi

Reprezentanţii companiei afirmă că în segmentul Rafinare şi Marketing continuă modernizarea activelor pentru a răspunde nevoilor de mobilitate în schimbare. Investiţiile recente au crescut flexibilitatea şi fiabilitatea rafinăriei Petrobrazi, permiţând prelucrarea unei game diversificate de tipuri de ţiţei şi fiind susţinută o rată medie de utilizare de peste 95% până în 2030 în anii fără revizii planificate.

„Petrobrazi devine o platformă integrată pentru mobilitatea viitorului, prin adăugarea instalaţiei de ŞAF/HVO şi includerea hidrogenului verde în procesele de producţie. Lucrările pentru construcţia primei instalaţii majore de producţie de carburanţi sustenabili din Sud-Estul Europei progresează. Noua unitate va produce carburanţi utilizând materii prime din surse regenerabile. Odată finalizată în 2028, unitatea ŞAF/HVO de la Petrobrazi va avea o capacitate de producţie de 250.000 de tone anual”, se menţionează în comunicat.

Recent, au fost livrate toate modulele pentru cele două electrolizoare de hidrogen verde pentru care a fost luată decizia finală de investiţie, cu o capacitate cumulată de 55 MW. Până în 2030, compania are în vedere extinderea capacităţilor de producţie biocombustibili şi hidrogen verde cu proiecte noi aflate în curs de evaluare, susţin oficialii OMV Petrom.

În acelaşi timp, în activitatea de retail, OMV Petrom îşi va continua strategia cu două mărci comerciale, optimizarea reţelei şi extinderea în zone cu trafic intens. Compania îşi va dezvolta în continuare oferta de produse complementare şi iniţiativele de digitalizare. „În mobilitatea electrică, OMV Petrom este deja cel mai mare jucător din România şi estimează extinderea reţelei regionale la circa 5.000 puncte de încărcare până în 2030”, se precizează în comunicat.

Continuarea politicilor climatice

Compania este pe cale să-şi îndeplinească majoritatea obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ajustând totodată unele dintre acestea în funcţie de ritmul tranziţiei energetice.

„OMV Petrom a menţinut obiectivul de reducere a emisiilor absolute scope 1 şi 2 cu 30% şi a ajustat obiectivul de reducere a intensităţii emisiilor de carbon pentru furnizarea de energie scope 1-3, de la 20% la 10% (ambele obiectivele se referă la anul 2030 faţă de 2019). Progresul va depinde de gradul de maturitate tehnologică, de cererea de pe piaţă, precum şi de politicile de sprijin şi de finanţare”, arată oficialii companiei.

Pentru perioada 2024-2026, investiţiile medii anuale sunt estimate la circa 1,7 miliarde euro, urmând ca în perioada 2027-2030 să continue la circa 1 miliard de euro, reflectând progresul proiectelor strategice. Proiectele cu emisii de carbon reduse şi zero vor avea o pondere de aproximativ 25% din investiţiile totale de 11 miliarde de euro în 2022-2030.

Toate proiectele se estimează că vor asigura rate interne de rentabilitate solide, de peste 10%.

„Estimăm să atingem un EBIT CCA excluzând elementele speciale de peste 1,5 mld. euro în 2030, ceea ce reprezintă o creştere de circa 50%, comparativ cu 2025, şi un ROACE CCA excluzând elementele speciale de aproximativ 15% în 2030”, potrivit comunicatului.

OMV Petrom va continua să ofere un nivel competitiv al dividendelor de bază şi dividendelor speciale, reprezentând cumulat aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare, în medie pe durata ciclului strategiei, susţin oficialii companiei.

Compania OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV şi Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.

Cititi si: Capacitatea de producție de hidrogen verde a OMV Petrom va crește la 55 MW

***