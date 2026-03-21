OMV Petrom a propus un buget pentru 2026 bazat pe un preț mediu al țițeiului de 65 de dolari/baril

OMV Petrom a prezentat acționarilor un proiect de buget pentru anul 2026 construit pe ipoteza unui preț mediu al țițeiului Brent de 65 de dolari pe baril și a unei marje de rafinare de aproximativ 9 dolari pe baril, potrivit documentelor oficiale ale companiei.

Pe piețele globale, prețul barilului de petrol Brent s-a situat recent în jurul valorii de 100–110 dolari pe baril, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al perturbărilor fluxurilor de petrol prin rute maritime critice. Aceasta reprezintă aproape dublul ipotezei de bază din bugetul propus de Petrom.

Documentul oficial arată că o creștere de 1 dolar pe baril peste ipoteza de bază ar aduce aproximativ 15 milioane de euro în plus la rezultatul din exploatare, în timp ce un dolar în plus la marja de rafinare ar putea genera un impact de aproximativ 30 milioane de euro la același indicator.

Conducerea companiei estimează, pe baza simulărilor interne, că un preț mediu al țițeiului la 100 de dolari pe baril ar putea aduce un plus de circa 525 milioane de euro la rezultatul din exploatare, iar după impozitare un câștig net suplimentar de aproximativ 440 milioane de euro, comparativ cu scenariul bugetat.

Proiectul bugetului prevede că veniturile din vânzările consolidate ar urma să rămână aproximativ la nivelul din 2025, cu o ușoară creștere a volumelor de produse petroliere rafinate, în timp ce rezultatul operațional este estimat să crească semnificativ. Conform tabelului de indicatori, rezultatul din exploatare pentru 2026 este estimat la 3,798 miliarde de lei, față de 2,672 miliarde lei în 2025, iar profitul net este estimat la 2,840 miliarde lei, în scădere ușoară față de anul precedent.

Conducerea Petrom se așteaptă ca nivelul mediu de producție de hidrocarburi să fie de circa 102,8 mii barili echivalent petrol pe zi în 2026, reflectând un ușor declin natural comparativ cu 2025, în contextul în care nu sunt luate în calcul impacturile potențiale ale vânzărilor de active. Rafinăria va menține un grad de utilizare peste 95%, iar volumul total de produse rafinate se estimează să crească marginal.

Pe de altă parte, segmentul de gaze naturale și electricitate preconizează o scădere a volumelor vândute de gaze, contrabalansată de o creștere a producției electrice nete față de 2025. Bugetul include și o alocare majorată de investiții, în special în proiecte strategice precum proiectul offshore Neptun Deep, precum și în activități orientate spre emisii reduse de carbon și energii regenerabile.

Bugetul propus reflectă contextul actual al pieței energetice globale, marcat de volatilitate ridicată a prețurilor la energie, influențată de factori geopolitici și economici. În plus, compania a prevăzut în bugetul pentru 2026 inclusiv impactul unor taxe și reglementări locale, cum ar fi extinderea aplicabilității unei taxe pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic, estimată să afecteze rezultatele financiare ale Petrom în mod semnificativ.

Propunerea de buget va fi discutată și votată de acționari în următoarea Adunare Generală, iar aprobarea sa este considerată esențială pentru planificarea operațională și financiară a grupului pe anul viitor.

