OMC trebuie reformată sau va deveni irelevantă: „SUA s-au săturat, și mulți alții sunt, de asemenea, destul de sătui. Nu putem continua așa – OMC e într-un moment existențial.”

Reformarea OMC este o chestiune de „viață și moarte” pentru organizație, avertizează Petter Olberg, facilitatorul discuțiilor privind revizuirea organismului global de comerț, într-un interviu pentru AFP.

OMC reglementează mari sectoare ale comerțului mondial, dar este blocată de regula consensului total între membri și de un sistem de soluționare a disputelor paralizat de Statele Unite. Reforma va fi în centrul reuniunii ministeriale din Camerun, în martie.

„Trebuie să ne reformăm. Reformăm sau murim”, spune Olberg. El pregătește un „plan de lucru pentru reformă, pe care îl vom solicita miniștrilor să-l aprobe” la Yaoundé (26-29 martie).

Mulți dintre cei 166 de membri ai OMC sunt de acord că organizația trebuie „să treacă printr-o revizuire semnificativă”.

„OMC se află la un moment critic și, de fapt, existențial”, avertizează Olberg.

OMC funcționează pe baza unui sistem comercial stabilit imediat după al Doilea Război Mondial, iar nevoia unei reforme a fost recunoscută formal încă din 2022. Discuțiile au devenit însă urgente după revenirea lui Trump la putere și impunerea de tarife uriașe.

„Toată lumea își dă seama că există un simț al urgenței care înainte nu exista… De data aceasta… trebuie să o facem”, consideră oficialul.

Problemele tarifare nu sunt singurele, dar contribuie la „simțul urgenței” care afectează toate țările, mici sau mari. Acordurile comerciale recente ale SUA nu au fost notificate OMC, ceea ce ar putea încălca principiul „națiunii celei mai favorizate” (MFN). SUA consideră acest principiu „inadecvat pentru această eră”, dat fiind că unele țări nu susțin competiția corectă și mențin sisteme economice incompatibile cu regulile OMC.

Olberg numește poziția SUA „un schimbător de joc”: „Cred că SUA s-au săturat, și mulți alții sunt, de asemenea, destul de sătui. Nu putem continua așa.”

Scopul la Yaoundé nu este finalizarea reformelor, ci stabilirea unui program de lucru cu obiective și termene. Olberg subliniază că majoritatea acordurilor OMC funcționează și aduc beneficii mari membrilor, chiar și Statelor Unite.

„Lucruri precum procedurile de evaluare vamală și acordurile privind proprietatea intelectuală poate să nu fie super sexy, dar sunt foarte importante pentru a face afaceri”, spune el.

Încă 72% din comerțul global operează sub regulile OMC, dar eficacitatea organizației este pusă la îndoială.

Regula consensului permite blocarea adoptării de noi reguli sau modificarea celor vechi, paralizând mecanismul de soluționare a disputelor și blocând acordurile plurilaterale.

„Se acumulează o frustrare uriașă… Acum mai mult ca niciodată, oamenii înțeleg că trebuie să schimbăm, trebuie să reformăm, altfel devenim irelevanți. Alternativa nu este statu quo”, a avertizat Olberg.

