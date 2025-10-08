Cheltuielile AI ale Asiei majorează prognoza OMC privind comerțul global pentru 2025

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) și-a majorat marți prognoza privind creșterea comerțului global pentru 2025, dar a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat, potrivit CNBC.

În cel mai recent raport al său, „Global Trade Outlook and Statistics”, publicat marți, OMC a estimat că volumul comerțului mondial va crește cu 2,4% în 2025, o creștere semnificativă față de estimarea anterioară de 0,9% din raportul din august al organizației.

Totuși, perspectivele pentru anul viitor nu sunt la fel de optimiste, organizația reducând drastic prognoza anterioară de creștere a volumului comerțului de 1,8% la un modest 0,5%.

„Se preconizează că ritmul de creștere al comerțului va încetini în 2026, pe măsură ce economia globală se va răci și efectele complete ale tarifelor mai mari se vor resimți pe parcursul unui an întreg”, a declarat OMC.

Tarifele comerciale au devenit o caracteristică dominantă — și un obstacol major — pentru comerțul global, de când președintele american Donald Trump a șocat atât aliații, cât și adversarii prin introducerea unui regim extins de tarife vamale în aprilie.

Țările s-au grăbit să încheie acorduri comerciale cu Casa Albă, dar chiar și aliații, precum Regatul Unit, continuă să se confrunte cu un tarif de bază de 10% aplicat bunurilor exportate în SUA.

Volumul comerțului global a crescut puternic în prima jumătate a anului 2025 — cu 4,9%, alimentat de creșterea cheltuielilor AI

Volumul comerțului global a crescut puternic în prima jumătate a anului 2025 — cu 4,9% față de aceeași perioadă a anului precedent — datorită mai multor factori care au contribuit la expansiunea robustă.

Printre aceștia s-au numărat accelerarea importurilor în SUA, în anticiparea creșterii tarifelor comerciale, precum și condițiile macroeconomice favorabile — dezinflația, politicile fiscale stimulative și piețele muncii tensionate, care au susținut veniturile reale și cheltuielile în economiile majore, a precizat OMC.

Creșterea puternică din piețele emergente și cererea în creștere pentru bunuri legate de inteligența artificială — inclusiv semiconductori, servere și echipamente de telecomunicații — au alimentat, de asemenea, expansiunea comerțului global.

Potrivit OMC, cheltuielile legate de AI au reprezentat aproape jumătate din creșterea totală a comerțului în prima jumătate a anului, valoarea acestora crescând cu 20% față de anul precedent.

Competiția globală în dezvoltarea produselor bazate pe inteligență artificială s-a intensificat

OMC a menționat că SUA au fost responsabile pentru aproximativ o cincime din creșterea globală a comerțului cu produse legate de AI în prima jumătate a lui 2025. Cea mai mare parte a expansiunii a venit însă din Asia, care a reprezentat aproape două treimi din creșterea comerțului global cu produse AI în aceeași perioadă.

„Creșterea comerțului s-a extins pe întregul lanț valoric digital — de la siliciul brut și gazele speciale până la dispozitivele care alimentează platformele cloud și aplicațiile AI”, se arată în raportul OMC, care subliniază că „performanța exporturilor Asiei în domeniul produselor AI a fost puternică, în concordanță cu creșterea investițiilor globale în acest sector.”

Un risc major pentru cea mai recentă prognoză îl reprezintă răspândirea măsurilor restrictive comerciale și incertitudinea politică în tot mai multe economii și sectoare, au avertizat economiștii OMC. Pe de altă parte, o creștere susținută a comerțului cu bunuri și servicii legate de AI ar putea oferi un impuls comerțului global pe termen mediu.

Se preconizează că ritmul de creștere al exporturilor de servicii la nivel global va încetini de la 6,8% în 2024 la 4,6% în 2025 și 4,4% în 2026. Deși nu sunt direct afectate de tarife, schimburile de servicii pot fi influențate indirect prin legăturile lor cu comerțul cu bunuri și producția.

Slăbiciunea industrială a economiilor dezvoltate va trage în jos comerțul global în 2026

Privind înainte, OMC a observat deja semne posibile de slăbiciune în comerț și producția industrială în economiile dezvoltate, inclusiv o scădere a încrederii mediului de afaceri și a consumatorilor, precum și o încetinire a creșterii ocupării forței de muncă și a veniturilor.

Comentând asupra celor mai recente perspective, directorul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a declarat: „Reacția moderată a țărilor la schimbările de tarife, potențialul de creștere al inteligenței artificiale și creșterea comerțului între restul lumii — în special între economiile emergente — au contribuit la atenuarea pierderilor comerciale din 2025.”

„Rezistența comerțului în 2025 se datorează, într-o mare măsură, stabilității oferite de sistemul multilateral de comerț bazat pe reguli. Totuși, complacerea nu este o opțiune”, a adăugat ea.

„Perturbările actuale ale sistemului comercial global reprezintă un apel la acțiune pentru națiuni, pentru a reimagina comerțul și a construi împreună o fundație mai solidă, care să aducă prosperitate sporită oamenilor de pretutindeni”, a concluzionat Okonjo-Iweala.

***