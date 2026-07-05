Omanul este de acord să colaboreze cu Marea Britanie și Franța pentru siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz – Nu se spune nimic despre o posibilă taxă de trecere

Omanul a fost de acord să colaboreze cu Regatul Unit și Franța pentru a se asigura că apele teritoriale ale țării din Golf sunt sigure pentru navigație, a anunțat sâmbătă guvernul britanic, pe măsură ce transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz se intensifică după ce SUA și Iranul au semnat luna trecută un acord pentru redeschiderea rutei maritime strategice, scrie CNBC.

„Regatul Unit și Franța sunt, de asemenea, pregătite să desfășoare Misiunea Militară Multinațională extinsă pentru a sprijini libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat prim-ministrul britanic Keir Starmer într-o declarație comună cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Strâmtoarea Ormuz este o arteră vitală pentru economia globală. Restabilirea tranzitului în siguranță pentru navele tuturor națiunilor prin strâmtoare este o chestiune de interes global”, se arată în declarație.

Franța anunțat că efectuează operațiuni de deminare în strâmtoare cu două nave spcializate.

„Însotite de două fregate și o aeronavă de patrulare maritimă, aceste nave sunt gata să contribuie, alături de partenerii noștri, la reluarea completă a navigației și la asigurarea siguranței traficului în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Macron într-o declarație pe X.

Regatul Unit, Franța și alte 20 de țări au declarat în luna mai că vor sprijini libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul Misiunii Militare Multinaționale.

Ministerul de Externe al Omanului nu a răspuns imediat solicitării de comentarii trimise prin e-mail de CNBC sâmbătă. Iranul a avertizat că se opune intervenției Regatului Unit și a Franței.

„Strâmtoarea Ormuz nu este un teatru pentru intervenția militară a puterilor din afara regiunii”, a declarat ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, într-o postare pe X.

„Securitatea Ormuzului revine statelor riverane; cei care declanșează criza vor fi trași la răspundere pentru consecințele aventurismului lor; acesta este un avertisment serios”, a spus Gharibabadi.

Intermediar cheie

Situat pe coasta de sud-est a Peninsulei Arabice, vizavi de Iran, de cealaltă parte a strâmtorii, Omanul a purtat discuții comune cu Iranul privind un nou acord de securitate maritimă, pe fondul unor informații conform cărora cele două țări fac presiuni pentru stabilirea unor taxe de tranzit.

Omanul a declarat că orice acord va respecta dreptul internațional, deși perspectiva unui sistem de tarifare pe o cale navigabilă care gestionează de obicei aproximativ 20% din livrările de petrol la nivel global.

Omanul a servvit ca mediator cheie în crizele regionale și rămâne una dintre puținele țări în care Teheranul și Washingtonul au încredere.

Sultanul Omanului, Haitham bin Tarik, s-a întâlnit joi cu premierul Starmer la Londra. Cei doi au vorbit despre dezescaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și despre „securizarea navigației maritime prin căile navigabile strategice ale Golfului”, a declarat agenția de știri de stat din Oman într-o postare pe X.

SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pe 17 iunie pentru a pune capăt unui război de aproape patru luni și a redeschide Strâmtoarea Ormuz și au stabilit 60 de zile de negocieri pentru a elabora un acord de pace permanent.

Livrarile de petrol au crescut de atunci. Arabia Saudită a transportat aproximativ 34 de milioane de barili de petrol prin Ormuz din 17 iunie, conform datelor de la firma de informații comerciale Kpler. Exporturile Riadului în cele două săptămâni până la 2 iulie au fost mai mult decât duble decât cele 15 milioane de barili pe care regatul le-a transportat prin strâmtoare între 9 martie și 17 iunie.

Prețurile de referință ale țițeiului Brent au scăzut cu 39% față de maximele atinse în martie.

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