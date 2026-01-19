Olguța Vasilescu: „Cred că ne vom retrage pur și simplu de la guvernare”; „În fiecare zi, domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă”

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și șefa organizației PSD Dolj, a declarat că, în fiecare zi, premierul Ilie Bolojan dă motive PSD să înțeleagă că nu pot face echipă, motiv pentru care PSD se va retrage „pur și simplu” de la guvernare.

Declarația a fost făcută înaintea primei ședințe din acest an a coaliției de guvernare, unde urmează să fie negociate teme controversate precum bugetul pentru 2026 (o ecuație în care PSD și-ar dori să introducă și o nouă discuție despre impozitul progresiv), reforma administrației locale și centrale, dar și Acordul Mercosur, subiect pe care social – democrații contestă votul pentru acordat de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în COREPER.

PSD i-a solicitat prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu acest acord şi anunţa ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea lui, în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni.

PSD, din nou în consultare a membrilor, pentru a decide dacă mai rămâne la guvernare

„Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare și pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă. Pentru că și acest lucru care se întâmplă la Craiova, eu îl consider un fel de sabotaj și asta pentru că până acum nu s-a întâmplat așa ceva, ca vreun ministru al Energiei – că a fost dl Burduja care a sprijinit această companie, care era a Guvernului… Faptul că pentru alte programe s-au găsit bani și pentru Craiova nu, eu încep să o iau personal. (…)

Nu cred că va fi nevoie să depunem o moțiune de cenzură, cred că ne retragem pur și simplu din Guvern. Și în niciun caz, dacă se așteaptă cineva, că vom susține guvernul dreptei, din parlament, în opoziție”, a declarat Olguța Vasilescu.

O eventuală retragere a PSD de la guvernare declanșează automat negocieri cu celelalte partide parlamentare, întrucât se schimbă configurația politică.

Reamintim că nu este prima dată când PSD amenință cu ieșirea de la guvernare și își consultă membrii atunci când în coaliție ajung subiecte cu miză mare pentru social – democrați, precum reformarea administrației locale.

De exemplu, anul trecut, tot din cauza acestei reforme, PSD nu a participat o lună la ședințele coaliției, proiectul fiind deturnat din graficul inițial de adoptare și ajungând restanță importantă în această an.

Despre variantele unei alte coaliții de guvernare: Aceleași partide cu alt premier, alianță PSD – AUR

Întrebată dacă PSD ar dori o guvernare cu actualele partide din coaliție, dar fără Ilie Bolojan și poate fără USR sau guvern cu AUR, Olguța Vasilescu a răspuns:

„Nu luăm în calcul deocamdată niciun fel de variantă, pentru că în momentul în care ieșim de la guvernare vom face atunci strategia. Deocamdată să vedem ce spun și colegii noștri de partid. Nu aș vrea să dau o direcție înainte de a fi consultați toți colegii noștri.”

