Oleoductul Adria, care face legătura între Marea Adriatică și Ungaria și Slovacia nu a trecut testele de presiune pe segmentul din Coația

Grupul ungar MOL şi Janaf (Croația) anunţă că au efectuat săptămâna trecută mai multe teste comune asupra oleoductului Adria, dar cele mai recente rezultate arată că această conductă nu poate transporta pe termen lung volume suficiente de ţiţei din Marea Adriatică în Ungaria şi Slovacia.

„MOL şi Janaf au efectuat săptămâna trecută mai multe teste comune asupra oleoductului Adria, dar cele mai recente rezultate încă nu confirmă că această conductă ar putea transporta pe termen lung volume suficiente de ţiţei din Marea Adriatică în Ungaria şi Slovacia. În timpul testelor, conducta nu a putut funcţiona la o capacitate satisfăcătoare mai mult de 1-2 ore”, anunţă MOL.

Înainte de test, părţile au convenit să crească treptat presiunea şi numărul de pompe necesare în timpul transportului, pentru a atinge capacitatea maximă de transport şi a o menţine pe întreaga durată a testului. Obiectivul urmărit a fost de a evalua în comun dacă sistemul poate funcţiona stabil, la capacitate maximă, pentru o perioadă mai lungă de timp. Cu toate acestea, chiar înainte de începerea testului, partenerul croat ne-a informat că poate menţine performanţa maximă doar timp de o oră, după care va fi necesară reducerea presiunii. Acest lucru a reprezentat o abatere semnificativă de la planul convenit anterior şi face dificilă evaluarea obiectivă a rezultatelor testului.

Ulterior, la doar 30 de minute după începerea testului, compania parteneră croată a oprit transportul invocând o defecţiune la sistemul de alimentare cu energie electrică, astfel încât acesta a rămas nefuncţional timp de peste o oră. Chiar şi după repornirea sistemului au existat perturbări, deoarece pe segmentul croat presiunea a scăzut în timpul transportului, iar partenerul croat a solicitat MOL reducerea presiunii din conductă, astfel încât secţiunea croată a conductei să poată funcţiona la presiune şi performanţă reduse.

MOL şi Janaf evaluează de mult timp capacitatea tronsonului croat al conductei. Anterior, părţile au efectuat mai multe teste de mică amploare, iar în luna septembrie a acestui an a fost demarată o sesiune de testare extinsă de mai multe luni, care vizează transportul unor volume mari de ţiţei. Pe parcursul acestei perioade de testare, companiile îşi propun să determine cantitatea de ţiţei pe care conducta sudică o poate transporta în mod stabil pe termen lung.

„Oleoductul Adria are un rol foarte important în aprovizionarea Europei Centrale. Totuşi, pentru ca această conductă să poată dobândi un rol mai important decât cel actual de suport, este necesară mai întâi o evaluare precisă a capacităţii şi stadiului secţiunii croate a oleoductului Adria, precum şi a condiţiilor necesare pentru ca acesta să poată transporta până la 40 000 de tone de ţiţei pe zi, în fiecare zi a anului.

Importanţa conductei este demonstrată şi de faptul că, înainte de izbucnirea războiului, am investit 170 de milioane de dolari în dezvoltarea infrastructurii alternative din sud şi în reducerea dependenţei unilaterale de ruta estică. Din 2022, am investit sute de milioane de dolari în diversificarea surselor de aprovizionare cu ţiţei, dar procesul de tranziţie nu se limitează la tehnologia de rafinare: este necesar să se analizeze cu atenţie starea conductei Adria şi capacitatea acesteia”, precizează MOL.

Pentru ca ruta de aprovizionare sudică să fie pe deplin funcţională, secţiunea croată trebuie să atingă o capacitate de transport de 40.000 de tone de ţiţei pe zi, adică 14 milioane de tone pe an. Acest volum este necesar pentru a asigura securitatea regiunii, chiar şi în cazul lucrărilor de întreţinere din cadrul rafinăriilor şi al schimburilor strategice de ţiţei ale ţărilor respective.

„Compania îşi menţine poziţia: sunt necesare două conducte competitive din punct de vedere comercial şi complet funcţionale din punct de vedere tehnic, care să poată furniza în mod constant volumele necesare pentru aprovizionarea regiunii”, mai arată grupul.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie.

Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est.

Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 9 ţări. MOL aspiră să devină neutru din punct de vedere la emisiilor nete de carbon până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală şi de Est.

