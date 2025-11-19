Olanda se repliază: China câștigă lupta pentru controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia după ce a restricționat livrările către industria auto europeană

Guvernul olandez a renunțat complet la exercitarea măsurilor de urgență la adresa producătorului de cipuri Nexperia, returnând controlul companiei-mamă din China – Wingtech și încheind o dispută tensionată care a determinat Beijing să sisteze livrările de cipuri pentru industria auto europeană care risca să colapseze, relatează Bloomberg.

Dacă tensiunile ar fi continuat, acest conflict mocnit ar fi provocat blocaje în lanțurile de aprovizionare auto la nivel mondial. Decizia marchează o dezescaladare evidentă și vine la doar câteva săptămâni după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping din Coreea de Sud care a contribuit la atenuarea conflictului comercial mai amplu.

Exercitarea măsurilor excepționale au fost inițial invocate în septembrie în temeiul unei legi din perioada Războiului Rece, ceea ce a determinat autoritățile din Beijing să riposteze cu restricționarea exporturilor de cipuri produse la fabrica Nexperia din Guangdong, provocând gâtuiri ale livrărilor care au afectat producătorii auto, inclusiv Honda și Volkswagen.

Puterile au fost invocate inițial în septembrie în temeiul unei legi din epoca Războiului Rece, determinând Beijingul să riposteze cu restricții la exportul de cipuri de la fabrica Nexperia din Guangdong, provocând întârzieri la livrări care au afectat producătorii auto, inclusiv Honda și Volkswagen.

Unele dintre primele dovezi ale atenuării tensiunilor dintre Olanda și China au apărut vinerea trecută, când ministrul olandez al Economiei, Vincent Karremans, a declarat că se așteaptă ca livrările de cipuri către clienții Nexperia din Europa și din alte părți să fie rezolvate „în următoarele zile”.

Anterior, pe rețeaua X, ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, a declarat că Olanda suspendă ordinul de urgență privind Nexperia, după discuții constructive cu oficialii chinezi și coordonare cu partenerii europeni și internaționali. El a menționat că China a luat deja măsuri pentru a asigura aprovizionarea cu cipuri a fabricilor din Europa și nu numai.

***