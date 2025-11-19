cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

19 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Olanda se repliază: China câștigă lupta pentru controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia după ce a restricționat livrările către industria auto europeană

Rss
De Razvan Diaconu

19 noiembrie, 2025

Guvernul olandez a renunțat complet la exercitarea măsurilor de urgență la adresa producătorului de cipuri Nexperia, returnând controlul companiei-mamă din China – Wingtech și încheind o dispută tensionată care a determinat Beijing să sisteze livrările de cipuri pentru industria auto europeană care risca să colapseze, relatează Bloomberg.

Dacă tensiunile ar fi continuat, acest conflict mocnit ar fi provocat blocaje în lanțurile de aprovizionare auto la nivel mondial. Decizia marchează o dezescaladare evidentă și vine la doar câteva săptămâni după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping din Coreea de Sud care a contribuit la atenuarea conflictului comercial mai amplu.

Exercitarea măsurilor excepționale au fost inițial invocate în septembrie în temeiul unei legi din perioada Războiului Rece, ceea ce a determinat autoritățile din Beijing să riposteze cu restricționarea exporturilor de cipuri produse la fabrica Nexperia din Guangdong, provocând gâtuiri ale livrărilor care au afectat producătorii auto, inclusiv Honda și Volkswagen.


Puterile au fost invocate inițial în septembrie în temeiul unei legi din epoca Războiului Rece, determinând Beijingul să riposteze cu restricții la exportul de cipuri de la fabrica Nexperia din Guangdong, provocând întârzieri la livrări care au afectat producătorii auto, inclusiv Honda și Volkswagen.

Unele dintre primele dovezi ale atenuării tensiunilor dintre Olanda și China au apărut vinerea trecută, când ministrul olandez al Economiei, Vincent Karremans, a declarat că se așteaptă ca livrările de cipuri către clienții Nexperia din Europa și din alte părți să fie rezolvate „în următoarele zile”.

Anterior, pe rețeaua X, ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, a declarat că Olanda suspendă ordinul de urgență privind Nexperia, după discuții constructive cu oficialii chinezi și coordonare cu partenerii europeni și internaționali. El a menționat că China a luat deja măsuri pentru a asigura aprovizionarea cu cipuri a fabricilor din Europa și nu numai.

Cititi si: Ministrul german de Finanțe, la Beijing – China și Germania s-au angajat să pună capăt tensiunilor comerciale: miza sunt cipurile

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Ministrul german de Finanțe, la Beijing – China și Germania s-au angajat să pună capăt tensiunilor comerciale: miza sunt cipurile

Bosch reduce activitatea la două fabrici din Germania, din cauza restricțiilor la exporturile de cipuri impuse de China

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți