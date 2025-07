Olanda raționalizează consumul de energie electrică – probleme cu rețeaua de transport

Țările de Jos trec la raționalizarea furnizării de energie electrică pentru a proteja rețeaua națională de energie electrică care nu mai face față extinderii rapide a unităților de producție din energii regenerabile și a electrificării accelerate a unor părți importante din economie, scrie Financial Times.

Mii de companii și gospodării ale populației așteaptă să fie conectate la rețeaua olandeză de transport energie electrică, obligând operatorii de rețea să raționalizeze furnizarea de energie electrică, un semnal a ceea ce este de așteptat să se întâmple și în alte state membre UE pe măsură ce gradul de electrificare a economiilor crește.

Peste 11.900 de companii așteaptă să fie conectate la rețeaua de transport electricitate, potrivit Netbeheer Nederland, asociația operatorilor de rețea olandezi. Pe lângă aceste întreprinderi se numără clădiri publice, spitale și stații de pompieri alături de mii de clădiri rezidențiale nou construite.

Oficialii companiilor olandeze au declarat că perioadele lungi de așteptare pentru realizarea branșamentelor frânează creșterea economică și ar putea determina companiile să-și regândească planurile de investiții.

Liste de așteptare pe 10 ani

În ciuda eforturilor de extindere a rețelelor și construirea de noi substații de transformare, în unele regiuni din Olanda actualele cereri de conectare la rețea vor putea fi satisfăcute abia peste un deceniu, potrivit operatorilor de rețea. Deși blocajele din Olanda sunt deosebit de acute, experții atrag atenția că acestea prevestesc ceea ce se va întâmpla și în alte țări ale UE pe măsură ce electrificarea avansează rapid în cadrul politicilor net-zero ale UE.

„Sistemele energetice din alte țări sunt și ele congestionate și ar trebui să privească cazul Olandei ca pe un exemplu, a declarat Zsuzsanna Pató, șefa echipei de energie de la ONG-ul RAP, cu sediul la Bruxelles.

200 miliarde euro – Necesarul de investiții în rețelele electice

Țările de Jos se numără printre țările care au acționat cel mai rapid în procesul de electrificare ale unor părți importante ale economiei, după ce a oprit în 2023 producția la zăcământul de gaze Groningen, cel mai mare din Europa. Peste 2,6 milioane de locuințe au montate panouri solare, arată cifrele Netbeheer Nederland. Companiile și-au accelerat, de asemenea, tranziția de la gazele naturale după criza energetică din 2022. Țara era obișnuită să se bazeze pe marile ale resurse de gaze naturale, astfel încât extinderea rețelei electrice nu a ținut pasul cu cererea de energie, a declarat operatorul național al rețelei electrice, Tennet. Pentru a asigura capacitatea necesară a rețelei, guvernul olandez estimează că nivelul investițiilor necesare în linii de înaltă și medie tensiune și noi substații se va ridica la aproximativ 200 de miliarde de euro până în 2040.

Olanda are deja unele dintre cele mai mari prețuri din Europa de Vest la energie electrică din cauza blocajelor din rețea. Facturile lunare la energie sunt în acest an, de exemplu, cu aproximativ 30 euro/MWh mai mari decât în Franța conform datelor furnizate de think-tank-ul Ember. Pentru a finanța investițiile necesare, se așteaptă ca tarifele să crească în fiecare an până în 2034 cu o medie cuprinsă între 4,3 și 4,7% în termeni reali, conform unei prezentări a Tennet. Pentru a reduce încărcarea rețelelor, Tennet și operatorii regionali de rețea au început să ofere gospodăriilor contracte cu prețuri mai mici pentru energia electrică consumată în afara orelor de vârf, cum ar fi între orele 11:00 și 15:00, și alte contracte flexibile care permit utilizatorilor să plătească pentru energia electrică diferențiat funcție de intervalele orare.

„Utilizare mai rațională a energiei”

Începând cu 1 aprilie, operatorii ar putea încheia contracte în care marilor consumatori industriali care să le interzică să își utilizeze conexiunile în orele de vârf, în schimbul unor tarife reduse. Haga a lansat de asemenea o campanie publicitară de „utilizare mai rațională a energiei” în care cere populației să își încarce bicicletele și mașinile electrice în afara orelor de vârf, între orele 16:00 și 21:00, când rețeaua este cea mai solicitată. Însă oficialii locali sunt îngrijorați că în regiunilor lor vor scădea investițiile dacă branșamentele la rețea se vor face cu mare întârziere. Regiunea Brainport din jurul orașului Eindhoven, care are 750.000 de locuitori, a pierdut investiții deoarece a trebuit să raționalizeze alimentarea cu energie electrică, a spus reprezentatul guvernamental.

Brainport găzduiește, de asemenea, un grup de companii de tehnologie avansată, în frunte cu ASML, producătorul celor mai sofisticate utilaje de fabricat cipuri din lume. Cifrele Tennet arată că nicio extindere semnificativă a rețelei nu va fi realizată în regiune până în 2027. „Avem nevoie de peste 100 de substații de dimensiuni medii și 4.000 de substații mici”, a declarat Dijsselbloem. Operatorii de rețea au, de asemenea, o lipsă de 28.000 de tehnicieni pentru a construi infrastructura electrică necesară, potrivit Netbeheer Nederland.

Companiile își construiesc baterii de stocare

Companii precum Thermo Fisher, o companie medicală americană cu sediul în zona Eindhoven, și-a menținut planurile de creștere, dar a investit în baterii de stocare și în energie solară pentru a contracara problemele de congestie a rețelei. „Continuăm să colaborăm cu oficialii și autoritățile locale pentru a găsi o soluție pe termen lung privind capacitatea rețelei electrice”, a declarat Steve Reyntjens, directorul fabricii Thermo fisher din Eindhoven. Între timp, ministerul olandez al energiei și operatorii de rețea caută modalități de a crește siguranța rețelei, pentru a nu provoca pene de curent precum cea din peninsula Iberică din luna aprilie. Există, de asemenea, inițiative de grupare a conexiunilor și de creare a „centrelor energetice” care partajează accesul la rețea.

Eefje van Gorp, purtător de cuvânt al Tennet, a declarat că și alte țări ar trebui să fie atente. „Belgia are probleme. Regatul Unit are probleme. În Germania sunt multe probleme, deoarece în Germania toate centralele eoliene sunt în nord, iar cererea este în sud.”

Din păcate însă experții spun că modernizarea infrastructurii energetice nu se poate face peste noapte. „Construirea unei rețele durează cinci până la șase ani. Nu există o soluție miraculoasă”, a spus Pató.

