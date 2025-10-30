Olanda, după alegeri – Luptă strânsă între stânga și extrema dreaptă pentru formarea guvernului

Rezultatul alegerilor generale din Olanda era strâns, joi după-amiază, partidul de extremă dreapta PVV și partidul liberal D66 (de stânga) fiind la egalitate, cu 26 de mandate parlamentare obținute.

După numărarea 99,7% din buletinele de vot, ambele partide au obținut aproximativ 1,7 milioane de voturi și sunt separate de doar câteva mii — o cifră care a oscilat între cele două partide pe măsură ce ultimele orașe și-au declarat rezultatele. Joi după-amiază, D66 a preluat conducerea cu 15.000 de voturi în fața PVV, după publicarea rezultatelor finale din Amsterdam, scrie presa locală.

Deși este puțin probabil ca rezultatul final să afecteze numărul de deputați pe care îl va avea fiecare partid, liderul celui mai mare partid începe, în mod tradițional, procesul de formare a coaliției. Atât liderul PVV, Geert Wilders (foto dreapta), cât și Rob Jetten, liderul D66 se simt îndreptățiți să declanșeze negocierile.

Wilders a solicitat, de asemenea, președintelui parlamentului, Martin Bosma, deputat PVV, să nu înceapă procesul până când nu va fi confirmat rezultatul final. Această cifră, care include aproximativ 90.000 de voturi ale expaților, nu va fi cunoscută până luni seara.

La ultimele alegeri din 2023, majoritatea voturilor expaților au fost acordate GroenLinks-PvdA, D66 obținând 10,5%, iar PVV 6,3%. Însă în acel an, sprijinul pentru D66 s-a prăbușit la nivel național, iar specialiștii se așteaptă la o performanță mult mai bună de data aceasta, în concordanță cu renașterea partidului în Olanda.

Pe de altă parte Frans Timmermans, fost comisar european și liderul listei electorale GreenLeft-Labor din Olanda, a anunțat că va demisiona din funcția de lider al alianței după rezultatele dezamăgitoare obținute în alegerile olandeze de miercuri.

Sondajele la ieșirea de la urne au estimat că alianța va câștiga 20 de locuri, cu cinci mai puțin decât la alegerile din 2023 și cu mult sub previziunile dinaintea alegerilor.

„Este clar că, din diverse motive, nu am reușit să conving oamenii să voteze pentru noi”, a declarat Timmermans într-un discurs ținut la Rotterdam. „Este timpul să fac un pas înapoi și să transfer conducerea mișcării noastre către următoarea generație”, a adăugat el.

***