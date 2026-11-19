Producția mondială de vin din 2026 se apropie de minimimul istoric, însă unele țări europene au avut o revenire semnificativă a producției, în special Spania, Portugalia și România, se arată în raportul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV).

Potrivit estimărilor preliminare ale Organizației de profil, citate de Agerpres, producția de vin a României a înregistrat în acest an o creștere de 40%, până la 4,6 milioane de hectolitri, de la 3,3 milioane hectolitri în 2025.

„România se evidențiază printr-o producție estimată la 4,6 milioane de hectolitri, în creștere cu 40% față de 2025 și cu 19% peste media ultimilor cinci ani”, informează Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).

La nivel global, OIV estimează că în acest an producția mondială de vin se va situa la aproximativ 225 de milioane de hectolitri, echivalentul a circa 30 de miliarde de sticle, un nivel puțin sub cel de anul trecut și practic neschimbat față de 2024, an în care producția a fost cea mai scăzută din 1961 încoace.

Schimbările climatice au reprezentat, din nou, principala cauză a declinului producției de vin în acest an, a declarat directorul general al OIV, John Barker. „Din cauza impactului climatic, situația nu a fost uniformă la nivelul țărilor. Nu a existat un an în care toată lumea să fi avut o recoltă bună sau, dimpotrivă, o recoltă proastă”, a declarat John Barker.

În Uniunea Europeană, care este responsabilă pentru aproximativ trei cincimi din producția mondială de vin, se estimează o creștere de 1% față de anul trecut, până la 137 de milioane de hectolitri. Italia, cel mai mare producător mondial, se așteaptă la o producție mai mică după o vară toridă. Franța și-a revizuit ușor în creștere prognoza de producție, însă recolta rămâne una dintre cele mai slabe din istorie, în timp ce în cazul Spaniei și României estimările arată o redresare a producției.

Aceste estimări se bazează pe date furnizate de 29 de țări care reprezintă 95% din producția mondială de vin iar pentru restul de 5% estimările au fost făcute prin extrapolare pe baza producției anterioare.

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