Guvernul promite un plan pentru deblocarea exporturilor de ovine, după protestul oierilor

Vicepremierul Tánczos Barna și o delegație a oierilor care protestează joi la București au discutat la Palatul Victoria o rezolvare a crizei prin care trece acest sector din cauza blocării exporturilor de ovine. Oficialul le-a promis oierilor elaborarea unui plan pentru soluționarea problemelor, plan ce ar trebui să fie finalizat și să intre în dezbatere săptămâna viitoare.

Ciobanii, dar şi alţi fermieri din toată ţara, au protestat, joi, în Capitală, în faţa sediului ANSVSA şi a Guvernului, cerând demiterea preşedintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza pestei micilor rumegătoare, care a dus la interzicerea exportului de ovine din România.

Principalele revendicări ale oierilor vizează deblocarea exportului de ovine şi compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere şi eliberarea din funcţie a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei.

Exporturile au fost blocate din cauza focarelor de pestă porcină și după ce câteva țări unde au fost exportate ovine vii au descoperit că acestea erau bolnave. Pentru reluarea exporturilor, autoritățile române trebuie să elimine toate focarele (acum mai este activ doar unul, în județul Mureș), și să prezinte Comisiei Europene o strategie de gestionare a acestui gen de probleme, cu tot cu instrumentele de control necesare pentru a exista certitudine că sraportările sunt false, așa cum s-a mai întâmplat.

„În momentul de faţă se lucrează la un plan care va fi prezentat Comisiei Europene. La acest plan lucrează specialişti din ANSVSA, specialişti epidemiologici ai României, profesori universitari, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi cu toţi împreună vom emite cel mai bun plan pentru România. Cu siguranţă s-a luat în calcul şi modificarea elementelor de identificare pentru a avea o trastabilitate mai exactă”, a explicat pentru News.ro Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

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Oierii mai solicită demisia sau demiterea lui Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

„Înţeleg nemulţumirea crescătorilor de oi, suntem, însă, în faţa unei probleme care are nevoie, în primul rând de unitate. Fără o abordare integrată la nivel naţional, nu vom face altceva decât să prelungim o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sectoruş. Prioritatea este să deschidem piaţa prin credibilitate, ştim cu toţii că credibilitatea vine din aplicarea normelor impunse de specialişti – specialiştii noştri, medicii veteri-nari, fermierii responsabili, autorităţi de control care să depisteze transporturile ilegale, cu toţii suntem împreună şi lucrăm la această revoltare a crizei”, a declarat pentru News.ro Alexandru Nicolae Bociu.

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”Viceprim-ministrul Tánczos Barna, mandatat de prim-ministrul Ilie Bolojan, a primit, joi, la Palatul Victoria, delegaţia crescătorilor de ovine care au protestat în Bucureşti. Fermierii au prezentat o listă de revendicări, care s-au concentrat în principal pe solicitarea de schimbare a preşedintelui ANSVSA, acuzând lipsa de dialog, şi au cerut urgentarea soluţiilor pentru ieşirea din criză şi compensarea pierderilor suferite din cauza blocării exportului de ovine”, a anunțat, joi, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Tánczos Barna i-a asigurat pe reprezentanţii fermierilor că va transmite prim-ministrului Ilie Bolojan doleanţele sectorului de ovine ”care vor fi analizate cu prioritate în perspectiva stabilirii unor soluţii urgente care să răspundă problemelor cu care aceştia se confruntă”.

”Totodată, i-a informat că a cerut ANSVSA să finalizeze planul de măsuri pentru crearea unui sistem riguros şi credibil de trasabilitate şi de control al mişcării animalelor, astfel încât România să demonstreze că are capacitatea să gestioneze aspectele ce ţin de controlul bolilor”, mai arată Guvernul.

Tanczos Barna a transmis că a înţeles mesajul oierilor: ”Zilele acestea o nouă echipă de experţi de la ANSVSA şi mediul academic vor prezenta planul pentru ieşirea din criză, care va fi dezbătut săptămâna viitoare, atât cu Colegiul Medicilor Veterinari, cât şi cu reprezentanţii fermierilor şi experţii Comisiei Europene, după care va fi înaintat şi oficial Comisiei”.

În ceea ce privește demiterea președintelui ANSVSA, ”o decizie în ceea ce priveşte conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil”, a mai spus ministrul vicepremierul.

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