Oficialii europeni și Donald Trump au discutat garanții pentru Ucraina de tip apărare colectivă

Un oficial european a declarat pentru CNN că o parte a discuțiilor cu președintele american Donald Trump a vizat garanții de securitate de tip „Articolul 5” pentru Ucraina, cu sprijin european și american, în cazul unui acord de pace.

Oficialul european a precizat că nu va exista implicare a NATO în aceste garanții.

Articolul 5 se referă la tratatul de apărare colectivă al țărilor membre ale alianței NATO. Detaliile exacte ale propunerii sunt necunoscute și nu este clar cum ar urma să fie implementate garanțiile.

Trump a fost reticent în a angaja forțe sau resurse americane pentru apărarea Ucrainei, deși puterile europene au propus o „forță de reasigurare” pentru Ucraina, despre care au afirmat că nu poate funcționa fără un „sprijin de rezervă” din partea SUA.

Consiliul European a dat publicității o declarație comună semnată de președintele Franței, Macron, prim-ministrul Italiei, Meloni, cancelarul Germaniei, Merz, prim-ministrul Marii Britanii, Starmer, președintele Finlandei, Stubb, prim-ministrul Poloniei, Tusk, președintele Consiliului European, Costa, și președinta Comisiei Europene, von der Leyen, potrivit The Guardian.

”Suntem, de asemenea, pregătiți să lucrăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea unui summit trilateral, cu sprijin european”, se arată în declarație.

Declarația a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu trebuie impuse limitări asupra forțelor armate ucrainene sau asupra cooperării lor cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO.

