Oficialii americani și ruși întâlnesc, sâmbătă, în Florida pentru noi discuții privind Ucraina

Negociatorii americani se vor întâlni sâmbătă în Florida cu oficialii ruși pentru noi discuții menite să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump încearcă să obțină un acord atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei pentru a pune capăt conflictului.

Întâlnirea urmează discuțiilor purtate vineri de SUA cu oficialii ucraineni și europeni, cele mai recente discuții privind un plan de pace care a stârnit o oarecare speranță în ceea ce privește soluționarea conflictului care a început când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Trimisul președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev (foto stânga), conduce delegația rusă care se va întâlni cu magnatul imobiliar devenit diplomat Steve Witkoff (foto dreapta) și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Marco Rubio, principalul diplomat și consilier de securitate națională al lui Trump, a declarat că s-ar putea alătura și el discuțiilor.

Întâlnirile anterioare au avut loc la clubul de golf al lui Witkoff din Hallandale Beach, Miami.

Oficialii americani, ucraineni și europeni au raportat la începutul acestei săptămâni progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Kiev, ca parte a discuțiilor pentru încheierea războiului, dar rămâne neclar dacă aceste condiții vor fi acceptabile pentru Moscova.

O sursă rusă a declarat pentru Reuters că orice întâlnire între Dmitriev și negociatorii ucraineni a fost exclusă.

Rapoartele serviciilor de informații americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină, au declarat surse familiarizate cu informațiile secrete, contrazicând afirmațiile unor oficiali americani potrivit cărora Moscova este pregătită pentru pace.

Putin nu a oferit niciun compromis în timpul conferinței sale de presă anuale de la Moscova, insistând că termenii Rusiei pentru încheierea războiului nu s-au schimbat din iunie 2024, când a cerut Ucrainei să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să se retragă complet din patru regiuni ucrainene pe care Rusia le revendică ca teritoriu propriu.

Kievul spune că nu va ceda teritoriile pe care forțele Moscovei nu au reușit să le captureze în aproape patru ani de război.

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că echipele americane și europene au purtat vineri discuții și au convenit să-și continue eforturile comune. „Am convenit cu partenerii noștri americani asupra pașilor următori și asupra continuării colaborării noastre în viitorul apropiat”, a scris Umerov pe Telegram despre discuțiile din Statele Unite, adăugând că l-a informat pe președintele Volodimir Zelenski despre rezultatul discuțiilor.

