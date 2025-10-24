Secretar de stat Bușoi din Ministerul Energiei: ”Lukoil va trebui să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești”. Ce se întâmplă cu rețeaua de benzinării

Lukoil are „obligația” de a vinde rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor aplicate de administrația Trump pe Rosneft și Lukoil, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, pentru publicația Politico.

„Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a declarat Cristian Bușoi pentru publicația europeană. Politico a publicat vineri o analiză despre efectele asupra UE a sancțiunilor anunțate joi de SUA.

Toate subsidiarele din România ale Lukoil vor fi afectate de intrarea în vigoare, la 21 noiembrie, a sancțiunilor americane, în condițiile în care forma actuală a sancțiunilor se păstrează.

Ce se întâmplă cu rețeaua de benzinării

Asta ar însemna că orice tranzacție financiară cu subsidiarele Lukoil, inclusiv cu cele din România, poate atrage de la sine sancțiuni ale SUA asupra entităților care iau parte la tranzacție – vorbim despre bănci, companii care transportă sau care cumpără/vând bunuri, produse și servicii în relație cu Lukoil.

Lukoil România are în România, pe retail și distribuție, o rețea de 320 de benzinării, în timp ce la Ploiești operează rafinăria Petrotel. Cel mai probabil și rețeaua de 320 de benzinării va trebui dezinvestită de Lukoil.

La nivel global, Lukoil și Rosneft sunt responsabile pentru aproape două treimi din exportul zilnic de petrol al Rusiei, iar cancelarul Germaniei Friedrich Merz a declarat deja că subsidiara Rosneft din Germania va face obiectul unor discuții cu SUA pentru excepții de la sancțiuni.

Situație similară în mai multe țări. Sancțiunile blochează tranzacțiile prin sistemul de plăți internațional păstorit de SUA

Lukoil are activități în mai multe țări din Europa, fiind cea mai mare firmă privată rusească. Compania operează 200 de benzinării și în Belgia, dar și o altă rafinărie mare în Bulgaria (Neftochim) și deține 45% dintr-o altă rafinărie din Olanda.

Guvernul olandez consideră, de asemenea, că vânzarea rapidă a participației Lukoil în rafinăria din sud-vestul provinciei Zeeland este „cel mai probabil scenariu”, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Politico.

Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei va trebui, de asemenea, „să își oprească operațiunile pe 21 noiembrie”, dacă nu va fi vândută, a precizat și Martin Vladimirov, analist principal în domeniul energiei la think-tank-ul Center for the Study of Democracy, cu sediul la Sofia.

Ministerul bulgar al energiei a refuzat să comenteze, mai arată Politico.

„Vor trebui vândute”, a confirmat și un fost director executiv al Lukoil, care a adăugat că Lukoil va fi acum obligată să iasă și din proiecte din Egipt, Irak și alte țări.

