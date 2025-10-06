Oficial / Diana Șoșoacă, pusă sub urmărire penală pentru 11 infracțiuni

Parchetul General a anunțat luni punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de ”o inculpată, membru al Parlamentului European”, Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea a 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război.

Infracțiunile:

4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracţiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal.

”Menţionăm că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigaţii penale”, se mai arată în comunicatul transmis luni de PG.

Diana Șoșoacă, așteptată de susținători în fața PG

”Mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect. Ulterior, după ce mi s-au adus la cunoştinţă faptele şi învinuirile, imediat mi s-a băgat sub nas – deşi trebuia să fiu lăsată să studiez dosarul – o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat”, le-a declarat Diana Şoşoacă susținătorilor, la ieșirea din PG.

Ea a fost citată la Parchetul General şi în 23 septembrie, însă a transmis că nu se poate prezenta, fiind la Bruxelles.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a anunţat, în 23 septembrie, că solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Cazul are legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.

