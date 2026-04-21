Oficial BNR: ”Creșterea potențială a PIB, în România, e de +3%/an – cam 2/3 vine din acumularea de capital” – Sectorul de private equity, canal esențial pentru direcționarea capitalului către economie

Creșterea potențială a produsul intern brut (PIB) al României, adică avansul potențial al economiei pe termen lung într-un an calendaristic, este estimată de Banca Națională a României la aproximativ 3%, a afirmat Cristian Popa (foto), membru al Consiliului de Administrație al băncii centrale, în cadrul unei conferințe.

”La Banca Națională a României, suntem fundamental ghidați de date și aș dori să împărtășesc două cifre care sunt, cred, de interes: estimăm creșterea potențială pe termen lung a PIB-ului țării la aproximativ 3%. Majoritatea – peste două treimi din acest nivel – provine din capital. Din acumularea de capital. În timp ce contribuțiile productivității sunt semnificative, iar forța de muncă aduce contribuții modeste, dar pozitive, acumularea de capital rămâne cheia. De aceea, capitalul privat (private equity – n.r.) este un subiect relevant astăzi și în viitor. Și de aceea România trebuie să rămână un mediu primitor pentru investițiile străine”, a afirmat Popa la conferința Private Equity Market Development Policy Dialogue Conference, unde au participat și oficiali ai industriei locale de private equity și oficiali ai European Investment Bank (EIB).

Notă: Creșterea PIB potențial reprezintă nivelul maxim sustenabil de producție pe care o economie îl poate atinge fără a genera presiuni inflaționiste, utilizând la capacitate maximă forța de muncă și capitalul disponibile. Acesta este influențat de evoluția forței de muncă, investițiile în capital și productivitatea totală a factorilor.

Popa: ”Sectorul de private equity, canal esențial pentru direcționarea capitalului către economia locală”

Oficialul BNR a mai spus că România trebuie să își dezvolte piața de capital pentru a oferi oportunități de creștere companiilor antreprenoriale de succes, care au nevoie de finanțare.

”Sectorul de private equity, care are un impact semnificativ asupra economiei prin creștere accelerată și o creare netă mai mare de locuri de muncă, este unul dintre principalele canale identificate ca fiind esențiale pentru direcționarea capitalului instituțional și privat către economia locală și pentru dezvoltarea competitivității”, a spus Cristian Popa.

Potrivit acestuia, în piețe precum România și cele din Europa Centrală și de Est (CEE), capitalul privat joacă un rol care depășește simpla furnizare de capital.

”Antreprenorilor români nu le lipsesc ideile sau ambiția. Ceea ce le lipsește adesea este capitalul structurat, riguros, și guvernanța care îl însoțește. Fondurile de private equity combină ingeniozitatea locală cu disciplina instituțională, ajutând afacerile bune nu doar să crească, ci să crească în mod corect. Companiile bune, cu idei solide, pot ajunge doar până la un punct pe cont propriu. Capitalul privat este puntea dintre potențial și scalare.

(…)

Sectorul bancar, ca administrator al economiilor interne, nu este, desigur, exclus: băncile pot susține activ piețele de private equity — prin fonduri feeder, prin brațele lor de administrare a activelor și – din perspectiva unui fost director de investiții al unui fond privat de pensii – prin fondurile de pensii: un bazin de aproximativ 40 de miliarde de euro, în creștere, care poate face și mai mult pentru beneficiarii săi”, a mai spus Popa.

***