Oficial al Comisiei Europene: ”România nu poate face toate investițiile simultan”, ar trebui să limiteze deficitul bugetar la 5,3% din PIB în 2027

România ar trebui să construiască pentru 2027 un buget care să vizeze un deficit de aproximativ 5,3% din PIB sau mai mic, pentru a continua consolidarea fiscală și a respecta angajamentele asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv, a declarat Patrick D’Souza, director interimar al Direcției F din cadrul Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (ECFIN) a Comisiei Europene.

„Avem în vedere ratele de creștere a cheltuielilor nete, care sunt de 4,6% pentru anul viitor și care vor începe ulterior să scadă, până la 4% în 2030. Dacă dorim să traducem aceste obiective într-o anumită valoare a deficitului bugetar, consider că un deficit pentru 2027 de aproximativ 5,3% din PIB sau mai mic ar fi adecvat. Având în vedere că prognoza noastră de primăvară indica un deficit de 5,8% în ipoteza absenței unor măsuri suplimentare de politică economică, ar fi necesară o ajustare suplimentară de aproximativ 0,5 puncte procentuale din PIB. Pentru a ajunge la acest rezultat, trebuie analizate diferite măsuri, iar acestea trebuie să fie realiste atât în ceea ce privește veniturile bugetare, cât și ipotezele privind cheltuielile”, a declarat Patrick D’Souza miercuri, în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare.ro .

Oficialul european a avertizat că România are un spațiu limitat pentru eventuale derapaje fiscale, în condițiile în care economia traversează o perioadă dificilă, costurile de finanțare au crescut, iar perspectivele de creștere economică pentru 2026 s-ar putea dovedi mai slabe decât estimările inițiale.

„Comisia va publica săptămâna viitoare prognoza economică de toamnă, în care vom actualiza estimările privind creșterea economică pentru 2026 și perioada 2027–2028. Cred însă că este corect să spunem că, în linie cu estimările multor altor instituții de prognoză, o creștere economică aproape stagnantă în 2026 ar putea fi o perspectivă optimistă. Prin urmare, vă puteți aștepta să revizuim ușor în scădere și prognoza pentru 2026”, a precizat oficialul.

D’Souza a apreciat că obiectivul de deficit pentru 2026 este realizabil, însă a subliniat că orice cheltuieli suplimentare trebuie acoperite prin realocări în interiorul bugetului existent. De asemenea, a cerut un control strict al angajamentelor și plăților până la sfârșitul anului și evitarea aprobării unor noi cheltuieli care nu au acoperire bugetară.

„Considerăm că, în aceste condiții, România este pe traiectoria necesară pentru a respecta în 2026 componenta privind cheltuielile nete din cadrul procedurii de deficit excesiv”, a spus reprezentantul Comisiei Europene.

Comisia cere un control mai strict al investițiilor publice

Unul dintre principalele riscuri pentru bugetul României începând din 2027 este reducerea resurselor europene disponibile, odată cu încheierea Mecanismului de redresare și reziliență. Potrivit lui Patrick D’Souza, dispariția granturilor aferente PNRR, estimate la aproximativ 1,5% din PIB, va trebui compensată, parțial prin fonduri de coeziune, dar și printr-o prioritizare mai strictă a investițiilor publice.

Oficialul a recomandat reevaluarea proiectelor aflate în derulare sau planificate, astfel încât să fie continuate cu prioritate cele fezabile, cu randament economic ridicat și compatibile cu prioritățile strategice ale României.

„Ne confruntăm cu o constrângere bugetară și cred că suntem cu toții de acord asupra acestui aspect. Situația fiscală a României, cu un deficit de aproximativ 6%, nu permite realizarea tuturor investițiilor publice pe care autoritățile și-ar dori să le implementeze.

Consider că trebuie să decideți care proiecte sunt prioritare, care generează cel mai mare randament economic și pot fi implementate relativ rapid și care pot fi etapizate gradual, în funcție de spațiul fiscal disponibil. În această privință, autoritățile române trebuie să decidă care sunt elementele esențiale și cele mai importante, astfel încât să poată echilibra diferitele solicitări asupra bugetului.”, a spus oficialul european.

Costurile de finanțare și riscul retrogradării ratingului

Oficialul european a avertizat că situația fiscală a României este cu atât mai sensibilă cu cât țara are cel mai scăzut rating din categoria investment grade acordat de cele trei mari agenții internaționale de rating.

Standard & Poor’s, Fitch și Moody’s au confirmat în timpul verii perspectiva negativă asociată ratingului României, iar o eventuală retrogradare ar putea restrânge baza de investitori eligibili să cumpere obligațiuni guvernamentale românești.

Consecința ar fi creșterea costurilor de finanțare ale statului, cu efecte directe asupra bugetului, pe măsură ce datoria publică trebuie refinanțată.

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