5 ianuarie, 2026

Ofertele pentru drumul expres Suceava-Siret, finanțat din SAFE, pot fi depuse până la sfârșitul lunii

De Vladimir Ionescu

5 ianuarie, 2026

CNAIR a lansat licitația pentru proiectarea și execuția drumului expres Suceava – Siret (care reprezintă continuarea Autostrăzii Moldovei A7 până la granița cu Ucraina), care are o valoare estimată de 4,56 miliarde lei. Ofertele pot fi depuse până pe 23 ianuarie.

Acest tronson este considerat „segmentul lipsă” al coridorului care va conecta Portul Constanța și Bucureștiul cu granița de nord. În contextul reconstrucției Ucrainei, această rută devine esențială pentru transportul de mărfuri, preluând traficul greu de pe actualul DN2 (E85).

Proiectul este finanțat prin programul european SAFE, un mecanism strategic pentru securitatea infrastructurii și va dura 30 de luni, din care șase luni proiectarea și 24 de luni execuția lucrărilor.


Drumul are o lungime totală de aproximativ 43 de kilometri și a fost împărțit în două loturi pentru a urgenta execuția: Lotul 1 este Suceava – Dărmănești: 18,6 km iar Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți) are 24,45 km. Tronsonul final, de la Bălcăuți până la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, va face obiectul unei conexiuni separate pentru a gestiona fluxul de camioane de la vamă.

Deși în fazele inițiale s-a discutat despre profilul de autostradă, decizia finală a fost pentru Drum Expres. Acesta va fi realizat la o viteză de proiectare de 120 km/h, cu două benzi pe sens, separator central, fără bandă de urgență (dar cu acostament consolidat), și intersecții denivelate (noduri rutiere), fără acces direct din proprietăți.

Proiectul include 4 noduri rutiere principale (Suceava, Dărmănești, Bălcăuți și Siret).

Acest tronson este considerat „piesa lipsă” din coridorul care va lega Portul Constanța și Bucureștiul de granița de nord. În contextul reconstrucției Ucrainei, acest drum devine vital pentru tranzitul de mărfuri, preluând traficul greu de pe actualul DN2 (E85), cunoscut ca fiind unul dintre cele mai periculoase drumuri din țară

(Citește și: ”Licitația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni, lansată de CNIR. Finanțarea lucrării se va face prin SAFE”)

