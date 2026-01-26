Analiză. Cu ce prețuri se pregătește piața gazelor naturale de liberalizare – Au apărut primele oferte pentru gospodării. Marii furnizori încă așteaptă

Primele oferte de preț pentru consumul gospodăriilor de gaze după 1 aprilie 2026, adică după mult discutata liberalizare, au apărut pe comparatorul de preț al ANRE, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Aceste oferte au prețuri cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh cu TVA inclus, relativ apropiate de prețul plafonat de 0,31 lei/kWh. De notat totuși că niciunul din marii furnizori nu și-au publicat încă oficial ofertele, în contextul în care ministrul Energiei Bogdan Ivan anunța încă de acum două săptămâni posibila prelungire a schemei de plafonare. În plus, premierul Ilie Bolojan a anunțat la rândul lui, vineri, că schema de plafonare-compensare pentru consumatorii de gaze naturale ar putea fi prelungită din nou, pentru o perioadă limitată de timp.

Furnizorii mari încă așteaptă, oficial, să vadă deznodământul schemei de plafonare. Cea mai mare creștere de acum, din comparatorul ANRE, e de +32%

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, acest set nou de prețuri este un semnal că piața prețuiește energia nu doar în funcție de costul mărfurilor, ci și în funcție de riscuri, unii jucători revenind la marje ridicate

”Când costurile cu gazele naturale luând în considerare prețul tranzacționat pe Bursa Română de Mărfuri pentru trimestrul 2 și 3 2026 sunt de 0,31 lei/kWh, când costurile cu gazele naturale luând în considerare prețul tranzacționat pe Bursa Europeană de Gaz TTF pentru anul 2026 sunt de 0,29 lei/kWh, când prețul facturat în luna decembrie 2025 a fost de 0,29 lei/kWh, o ofertă de 0,32 lei/kWh înseamnă creștere de 3% față de prețul plafonat. E o mișcare aproape neutră: poate un cost administrativ mai mare, o ajustare de portofoliu, o actualizare normală. În schimb, capătul superior al intervalului, 0,41 lei/kWh , înseamnă +32% față de prețul plafonat — iar aici nu mai vorbim despre ajustări, ci despre o repoziționare brutală”, arată Chisăliță.

Ce înseamnă asta pentru client:

Plăți mai mari pentru un apartament cu 2 camere de: 150 – 1500 lei/an;

Plăți mai mari pentru o casă de: 300 – 3000 lei/an.

Cost lei per an cu gazelle naturale Pretul plafonat de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus Oferta de 0,32 lei/kWh cu TVA inclus Oferta de 0,41 lei/kWh cu TVA inclus Apartament cu 2 camere 4650 4800 6150 Casa 9300 9600 12300

Oficialii guvernamentali vorbesc despre prelungirea plafonării – Romgaz ar urma să intre pe piață de furnizare de la 1 aprilie

”Această situație se datorează în primul rând modului în care (nu) a fost gestionată pregătirea eliminării plafonului la gaze. Aceste oferte dacă erau făcute treptat, obligatoriu, lună de lună în ultimul an, fără presiunea blocării tranzacțiilor pe BRM în ultimele luni, fără «continuăm», «nu continuăm» plafonarea care au tras în sus prețul gazului marfă în România, cu obligarea publicării marjei comerciale a furnizorului pe factură, cu un angajament clar «dăm surplusul de TVA, din creșterea prețului din ultimii ani înapoi consumatorului», am fi avut prețuri corecte în România și acestea trebuiau să fie mai mici decât prețul plafonat”, arată Chisăliță.

Potrivit acestuia, se observă din piețe o intenție de lărgire a marjelor comerciale.

”Dacă în prezent vedem marje de ordinul 4%, pentru 2026 apar oferte care sugerează echivalentul unor marje care urcă spre cca. 22%. Sigur, o parte din această «marjă» este, în realitate, o anvelopă de risc: costuri de dezechilibru, pierderi, finanțare, neîncasări, incertitudini. Dar o parte devine clară, unii furnizori nu mai aleargă după volum, ci după profit. (…) În paralel, piața gazului pentru 2026 oferă un alt indiciu relevant. Datele arată un preț de 0,16 lei/kWh pe BRM , față de 0,127 lei/kWh pe TTF. O diferență de circa 26%, care sugerează că România continuă să internalizeze o primă de preț față de hub-ul european: fie din motive de lichiditate, structură de piață, constrângeri interne, fie din costuri și risc perceput, fie din lăcomie”, mai afirmă Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Bolojan: O decizie pe plafonarea pieței se va lua în următoarele săptămâni

Declarațiile premierului Bolojan despre prelungirea plafonării:

Anul acesta, în calculul de scădere a ratei inflației, schemele de protecție în zona de gaz sunt un element important și facem în aceste zile toate calculele în așa fel încât schema de plafonare care expiră în primăvară, să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, care sunt posibilele efecte și care ar fi efectele în zona inflaționistă, pentru că întotdeauna o creștere a costului energiei, că este energie electrică sau este gaz, are un impact pe tot lanțul la aceste componente intrând practic în fiecare produs pe care îl avem în România.

Deci lucrăm la analiza acestei scheme de plafonare în așa fel încât să vedem care sunt evoluțiile în perioada următoare. Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu putem lungi foarte mult, pentru că noi avem o procedură de infringement, deci încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni în care am mai putea să facem o anumită formulă tranzitorie. Trebuie să vedem cum vom disciplina lucrurile în perioada următoare, cel mult într-o săptămână, două vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac în așa fel încât să fie o decizie predictibilă cu câteva luni de zile înainte, în așa fel încât piața de gaz să poată să se așeze și să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie.

