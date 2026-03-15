Ofensiva chinezilor pe piața auto românească: BYD și Chery câștigă accelerat cotă de piață – Avertisment de la șeful Dacia pe inovație: Ce urmează e complicat

Ofensiva companiilor auto chineze pe piața românească a mașinilor noi dă roade, doar doi dintre producătorii chinezi care și-au deschis dealer-ship-uri în ultimul an reușind să vândă cel puțin 980 de mașini în primele 2 luni ale anului, adică 4% din toate mașinile noi înmatriculate în ianuarie și februarie, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Datele arată că industria auto românească în ansamblul ei se confruntă cu o provocare majoră din cauza ofensivei chinezilor, mai ales că sectorul autoturismelor noi este un sector de bunuri cu valoare adăugată mare, unde Dacia a fost în general campion pe zona de înmatriculări de autoturisme noi.

O altă mare problemă: intrarea giganților chinezi pune presiune pe balanța comercială cu China, deja puternic deficitară

Perioada ianuarie-februarie a fost nu doar foarte eslabă pentru Dacia (inclusiv din cauza declinului înmatriculări ale firmelor), ci și cea mai bună perioadă a chinezilor de la intrarea pe piața noastră. Datele APIA arată că chinezii de la BYD și Chery au câștigat masiv cotă de piață, depășind producătorii europeni consacrați.

În același timp, Dacia, care în 2024 de exemplu a avut o cotă de piață ce a fluctuat între 30% și 33% pe parcursul anului, a avut în februarie 2026 o cotă de piață de doar 19% pe segmentul înmatriculărilor noi. La fel ca multe piețe care au suferit convulsii din cauza exporturilor chineze, piața locală riscă să fie lovită de intrarea puternică a producătorilor chinezi BYD și Chery și, eventual, alții care vor căuta să se extindă pe piața europeană.

Chinezii își fac reclamă agresiv în România, în spațiul media. Dacia, marele pierzător

În orice caz, în topul pe electrice, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice au fost în lunile ianuarie și februarie 2026: Tesla Model Y cu 278 unități, BYD Dolphin Surf cu 212 unități și Dacia Spring cu 144 unități.

La full electrice, BYD a vândut în ianuarie și februarie, cumulat, 332 unități, față de doar 1 în 2025.

Amintim că BYD, unul din cei mai mari rivali pentru industria auto europeană, a anunțat de o manieră directă în 2025 că are ca țintă să detroneze Dacia și să devină numărul 1 la vânzări în România până în 2030. La rândul lui, producătorul chinez Chery, pentru două decenii cel mai mare din China, a confirmat anul trecut intrarea în mai multe țări din Europa Centrală și Est, printre care și România, din a doua jumătate a anului.

În ceea ce privește autoturismele Plug-In hibrid, top 3 modele din 2026 este condus de BYD Seal U cu 190 unități, Chery Tiggo 8 cu 101 unități si Ford Kuga cu 95 unități.

Pe total, chinezii de la BYD au vândut pe acest tip de motorizare 232 de unități, față de 0 în 2025.

Chery, celălalt mare producător din China, a vândut 226 mașini noi cu motorizare Plug-In hibrid în ianuarie și februarie față de 0 în 2025,

În același timp, la capitolul full hibrid, Chery a vândut 190 de unități în ianuarie, față de 0 în ianuarie 2025.

Cumulat, doar acești 2 producători chinezi au vândut în România 980 de unități în ianuarie și februarie, undeva la o treime din înmatriculările noi de mașini Dacia – care s-au cifrat 3.127 mașini.

Dacia a fost unul din marii pierzători ai pieței și în luna februarie (-52,3%), după un minus de -64% al înmatriculărilor noi de modele Dacia în ianuarie.

Bigster domină piața. Ce zice șeful pe inovație al Renault Technologie România despre ofensiva chinezilor

O evoluție bună pentru Dacia este evoluția pe piață a Bigster, care este al doilea cel mai bine vândut model Dacia după Duster. Dacia a vândut local 755 de modele Bigster și 1183 de Duster în primele 2 luni din acest an. La Duster scăderea față de primele 2 luni din 2025 e totuși de -47%.

Logan înregistrează la rândul lui o prăbușire de -71,1% a înmatriculărilor de noi mașini – doar 640 unități – în primele 2 luni din 2026, comparativ cu primele 2 luni din 2025.

În ceea ce privește competiția cu chinezii, Bogdan Bădescu, Engineering Innovation Manager la Renault Technologie România, a declarat la conferința ”Inovația în economia românească – adecvarea copaniilor la trendurile tehnologiei globale” organizată de CursDeGuvernare.ro că industria auto din România se află sub presiunea tot mai mare a competiției globale, în special din partea producătorilor chinezi.

„În momentul de față industria auto face față (valului de mașini din China). Iar cifrele arată bine, dacă ne uităm inclusiv pe anul trecut. Dar problema noastră este cum ne pregătim pentru ceea ce urmează. Pentru că știm că ceea ce urmează este complicat, tocmai din această chestiune a presiunii venite din China, în primul rând. La nivelul Europei nu ne facem probleme, în schimb pentru tot ce înseamnă produse chinezești care vin la noi, în viitor este o reală problemă.

De ce spun în viitor: pentru că, pentru moment, sunt cheltuielile logistice care se adaugă. Și sunt compensate cumva de subvențiile pe care guvernul le dă. Subvențiile nu vor fi, cred, la infinit, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți că, într-un termen pe care noi îl estimăm la 2 ani de zile, chinezii vor fi capabili să facă vehicule în România. și atunci va fi cea mai mare problemă pentru industria noastră. Și deja vedem, există o presiune. O simțim, dar ea va crește accelerat”, a explicat el.

