Ofensiva auto chineză în România: BYD și Chery strâng cât vânzările Dacia de full-hibride, adică 4.000 de plug-in hybrid – BYD depășește Tesla la electrice

Constructorii chinezi au ajuns să ocupe poziții de top și pe piața auto din România, nu doar la nivel european. BYD a devenit, după primele nouă luni din 2026, marca numărul unu la autoturisme 100% electrice în România, depășind Tesla, iar BYD și Chery au cumulat aproape 4.000 de înmatriculări de automobile plug-in hybrid – mai multe decât toate înmatriculările Dacia de automobile full hybrid în aceeași perioadă, potrivit datelor DGPCI prelucrate de APIA.

Evoluția vine într-un moment în care UE încearcă să limiteze noua ofensivă a constructorilor chinezi pe hibride, după ce tarifele impuse mașinilor electrice fabricate în China au determinat producătorii să își mute o parte din vânzări către alte tipuri de motorizare.

BYD, peste Tesla la electrice

BYD a înmatriculat 1.603 autoturisme complet electrice în România în primele nouă luni ale anului, cu 20 mai multe decât Tesla, care a ajuns la 1.583 de unități. Ford ocupă poziția a treia, cu 872 de automobile electrice, urmat de Renault, cu 424, și Mercedes-Benz, cu 423.

Clasamentul pe modele arată însă o imagine ceva mai nuanțată. Tesla Model Y rămâne cel mai înmatriculat automobil electric, cu 886 de unități, urmat de BYD Dolphin Surf, cu 686, și Tesla Model 3, cu 676. BYD a trecut astfel peste Tesla la nivel de marcă printr-o gamă mai largă de modele, chiar dacă modelul individual cel mai vândut rămâne al companiei americane.

În total, piața automobilelor electrice (BEV) a ajuns la 7.870 de unități în primele nouă luni, în creștere cu 45,6% față de aceeași perioadă din 2025. În septembrie, electricele au reprezentat 8% din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi, față de 6% în urmă cu un an.

Ascensiunea BYD se vede și în clasamentul general al mărcilor. Compania a înmatriculat 708 autoturisme numai în septembrie – o creștere de 532% față de aceeași lună din 2025 – și a urcat pe locul patru, după Dacia, Toyota și Skoda. În primele nouă luni, BYD a ajuns la 4.173 de autoturisme înmatriculate în România.

BYD și Chery – aproape 4.000 de plug-in hybrid, peste volumele Dacia pe full hybrid

Intrarea constructorilor chinezi este însă și mai vizibilă în segmentul plug-in hybrid, unde BYD și Chery ocupă primele două poziții în clasamentul mărcilor. BYD a ajuns la 2.570 de automobile plug-in hybrid înmatriculate în primele nouă luni, iar Chery la 1.403. Împreună, cele două companii chineze au înmatriculat 3.973 de PHEV-uri.

Ca ordin de mărime, volumul este cu 648 de automobile, respectiv cu aproape 20%, peste cele 3.325 de autoturisme full hybrid înmatriculate de Dacia în aceeași perioadă. Mai mult de jumătate dintre full-hybrid-urile Dacia sunt Duster – 1.669 de unități.

Notă: E vorba despre tehnologii diferite: plug-in hybrid-urile pot fi încărcate de la o sursă externă de electricitate, în timp ce full hybrid-urile își încarcă bateria prin funcționarea automobilului.

În septembrie, plug-in hybrid-urile au fost segmentul electrificat cu cea mai rapidă creștere: +131% față de septembrie 2025 și au ajuns la o cotă de 17% din piața autoturismelor noi

Dacia are, în plus, o prezență importantă în segmentul mild hybrid, cu alte 3.410 unități în primele nouă luni. Duster reprezintă 2.225 dintre acestea, iar Bigster 1.185. Luate împreună, motorizările full hybrid și mild hybrid ale Dacia însumează 6.735 de automobile.

Totuși, viteza cu care au intrat mărcile chineze pe segmentul PHEV este relevantă. În 2025, BYD avea numai 73 de înmatriculări PHEV după nouă luni, iar Chery 17. La nivel de modele, BYD Seal U DM-i conduce segmentul plug-in hybrid, cu 1.230 de înmatriculări, urmat de Toyota RAV4, cu 969, și Chery TIGGO9, cu 655.

Ofensiva chineză s-a mutat de la electrice spre hibride după taxele UE. Acord preliminar UE-China pentru înjumătățirea exporturilor de automobile hibride chineze

De notat că evoluția din România nu este cu mult diferită față de cea de la nivel european, în contextul în care, după ce Uniunea Europeană a impus tarife vamale suplimentare automobilelor complet electrice (BEV) fabricate în China, constructorii chinezi și-au adaptat rapid oferta, orientând o parte mai mare a vânzărilor către automobile hibride și plug-in hybrid.

Mărcile chineze au ajuns în august la aproape 12% din întreaga piață auto europeană, iar în cazul hibridelor reprezintă aproximativ un sfert din vânzări. În segmentul plug-in hybrid, cota lor se apropie de o treime.

Această repoziționare a determinat Bruxellesul să pregătească o nouă intervenție pentru a proteja producătorii europeni. China a acceptat în cele din urmă, după două zile de negocieri la Beijing, solicitarea Comisiei Europene de a limita voluntar exporturile de automobile hibride. Aceste exporturi vor fi înjumătățite, conform acordului preliminar UE-China convenit cu ocazia vizitei la Beijing a comisarului pentru Comerț Maros Sefcovic.

Dacia și industria auto românească, expuse concurenței chineze

Ascensiunea mărcilor chineze pe piața internă se suprapune cu problema concurenței chineze pe principala piață de export a României, adică Uniunea Europeană. Un raport recent al Băncii Mondiale avertizează că România este „deosebit de expusă evoluțiilor de pe piețele europene de autoturisme”.

Sectorul auto generează circa 17% din exporturile românești de bunuri, iar aproximativ 83% din exporturile auto ale României sunt orientate către UE.

România, Polonia și Turcia se numără, potrivit Băncii Mondiale, printre economiile din regiune cu o expunere ridicată la concurența chineză. Indicatorul folosit de instituție măsoară cât de mult se suprapune structura exporturilor unei țări către UE cu structura exporturilor chineze către aceeași piață – cu cât suprapunerea este mai mare, cu atât produsele celor două economii concurează mai direct.

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