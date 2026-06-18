Ocuparea forței de muncă în industria germană a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu

Potrivit unui nou studiu, numărul persoanelor angajate în industria germană a scăzut în 2025 la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, doar 6,6 milioane de oameni lucrând în acest sector, potrivit DW.

Raportat la totalul persoanelor ocupate din Germania, cifra reprezintă doar 19% din totalul locurilor de muncă, față de 22% în 2014.

Cercetătorii de la Fundația Bertelsmann, care a comandat studiul, afirmă că declinul se datorează mai degrabă reducerii ritmului angajărilor decât unor concedieri pe scară largă.

„Scăderea numărului de angajări este un semnal de avertizare privind evoluția viitoare a ocupării forței de muncă”, a declarat Luisa Kunze, expertă în piața muncii la Bertelsmann. „Avem nevoie de o relansare a cererii de forță de muncă în industrie și de o piață a muncii mai dinamică.”

Studiul arată, de asemenea, că industria germană a devenit mai puțin atractivă pentru angajați în ultimii ani.

Potrivit cercetării, prima salarială (diferența procentuală de venit pe care un angajat o obține alegând un loc de muncă în industrie în locul unei poziții echivalente din alt domeniu) a scăzut de la un avantaj de 20% în urmă cu zece ani la doar 10% în 2024.

De mai mulți ani, sectorul industrial al Germaniei se confruntă cu îngrijorări privind dezindustrializarea treptată, întrucât tot mai multe companii își mută producția în străinătate ca răspuns la creșterea costurilor de producție pe plan intern.

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