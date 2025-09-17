Octavian Buiu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie: Dacă cercetarea din România ar avea fondurile de care are nevoie, institutele ar putea concura la salarii cu marile multinaționale

Dacă cercetarea din România ar avea fondurile de care are nevoie, institutele ar putea concura la salarii cu marile multinaționale, susține Octavian Buiu, director științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie.

În prezent, având în vedere restricțiile bugetare, institutele pot face angajări doar dacă câștigă proiecte cu finanțare europeană.

„Povestea salariilor, o să o aduc în discuție pentru că am avut diverse experiențe, dar în principiu dacă cercetarea ar primi cât trebuie pentru cât de puțini suntem 10-12.000 de oameni, noi la institut am putea plăti un tânăr cu un salariu foarte similar cu ce se întâmplă la multinațională, pe aceeași calificare. Bătălia pentru resursă umană va fi groaznică la nivel mondial. (…) Dacă câștig proiecte îl pot angaja pe fonduri europene. Dacă nu, nu știu cu l-aș putea angaja având în vedere restricțiile bugetare”, a declarat Octavian Buiu, marți, în cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată marți de CursdeGuvernare.ro .

El a avertizat totodată că, la ora actuală, România nu are capacitatea de a cheltuit mai mult pentru cercetare-dezvoltare – 0,18% din PIB față de ținta de 2% din PIB – din cauza deficitului de forță de muncă.

„Resursa umană care este disponibilă pentru a cheltui o dublare a procentului alocat din PIB nu prea există. Avem foarte puține perspective în a forma acei oameni care să lucreze în domenii legate de cercetare, cercetare de impact pentru economie, cercetare care să ducă România la un alt nivel. Sunt lucruri care ne împing de la spate. Nu este prima dată când România este împinsă de la spate, fără a avea o strategie pusă la punct vizavi de ce dorește, unde dorește să fie peste 5-10 ani ca valori, ca oameni, ca societate”, a declarat Buiu.

El a subliniat totuși că România se bucură de o serie de avantaje competitive în zona de inovație.

„România poate mai mult decât proiectare. România are o infrastructură de hardware pe care se pot învăța lucruri. Noi facem training pentru studenți pe care ni-i trimit colaboratorii noștri din Marea Britanie pentru că ei nu au sau costă foarte mult lucrul în camera albă, îi trimit în București să lucreze. Am putea face asta pentru toate universitățile din țara”, a exemplificat directorul institutului pentru microtehnologie.

