OCDE: Economia României va intra în recesiune ușoară în 2026, cu o revenire la 2,5% în 2027

Economia României este așteptată să se contracte cu 0,1% în 2026, după două trimestre consecutive de scădere a activității economice la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, urmând să revină pe creștere cu 2,5% în 2027, potrivit celui mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Organizația arată că măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și cererea externă slabă continuă să afecteze economia, în timp ce investițiile finanțate din fonduri europene vor reprezenta principalul motor al creșterii în următorii doi ani.

Potrivit raportului, consumul privat va rămâne anemic cel puțin până la jumătatea anului 2026, pe fondul încetinirii creșterii salariilor, al inflației persistente și al măsurilor de ajustare fiscală care reduc veniturile reale ale populației.

Datele citate de OCDE arată că producția industrială a scăzut cu 2,2% în martie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, în special din cauza slăbiciunii sectorului auto. În același timp, vânzările din comerțul cu amănuntul au fost cu 3,2% mai mici comparativ cu martie 2025.

Inflația anuală a accelerat la 10,7% în aprilie, alimentată de creșterea prețurilor la energie după eliminarea plafonării tarifelor la electricitate și majorarea TVA. În pofida încetinirii economice, piața muncii a rămas relativ rezistentă, rata șomajului situându-se la 6,1% în martie.

OCDE avertizează că evoluțiile din Orientul Mijlociu au amplificat presiunile asupra prețurilor la energie, afectând sectoare dependente de combustibili, precum transporturile și agricultura. În acest context, autoritățile au introdus măsuri temporare pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți și au prelungit schema de plafonare a prețurilor la electricitate pentru gospodării.

Pe plan fiscal, organizația apreciază că măsurile adoptate de Guvern, inclusiv majorarea TVA și înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public, au contribuit la reducerea deficitului bugetar la 7,9% din PIB în 2025. Deficitul este estimat să scadă la 6,2% din PIB în perioada 2026-2027.

În același timp, datoria publică este prognozată să continue să crească, de la 69,8% din PIB în 2025 la 75% din PIB în 2027.

OCDE estimează că Banca Națională a României va menține politica monetară restrictivă până când inflația va intra pe o traiectorie clar descendentă. Rata-cheie a dobânzii ar urma să scadă gradual de la 6,5% în prezent la 5% până la sfârșitul anului 2027, în timp ce inflația ar reveni în intervalul țintă abia din trimestrul al treilea al anului 2027.

Pentru perioada următoare, investițiile susținute din fondurile europene și o absorbție mai rapidă a resurselor disponibile prin programele europene sunt considerate esențiale pentru relansarea economiei. Exporturile sunt așteptate să se redreseze treptat odată cu îmbunătățirea cererii externe, contribuind la reducerea deficitului de cont curent.

Raportul avertizează însă că principalele riscuri la adresa perspectivei economice sunt întârzierile în absorbția fondurilor europene din programul NextGenerationEU, o consolidare fiscală insuficientă și presiunile salariale care ar putea menține inflația la niveluri ridicate și ar accentua dezechilibrele externe.

OCDE recomandă continuarea consolidării finanțelor publice și după 2026, prin îmbunătățirea colectării taxelor și creșterea eficienței cheltuielilor publice. Totodată, organizația susține accelerarea reformelor structurale, inclusiv simplificarea procedurilor administrative, îmbunătățirea cadrului de insolvență, stimularea participării pe piața muncii și investiții în educație, inovare și digitalizare pentru susținerea creșterii economice pe termen lung.

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