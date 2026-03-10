Obligațiuni municipale România la BVB. Ghid cu exemple

Obligațiuni municipale România. Cei interesați de investiții cu un grad de risc mai scăzut decât acțiunile sau ETF-urile, dar care să le ofere totodată randamente mai mari decât dobânzile de la depozitele bancare, se pot orienta către obligațiunile municipale.

Ce sunt obligațiunile municipale

Obligațiunile municipale sunt instrumente financiare de tipul titlurilor de creanță emise de autoritățile publice locale pentru a atrage fondurile necesare finanțării anumitor obiective, ca de exemplu proiecte de infrastructură, proiecte de dezvoltare locală etc.



Spre deosebire de titlurile de stat, care sunt emise de autoritățile centrale (Ministerul Finanțelor), obligațiunile municipale sunt emis de autoritățile publice locale (primării, consilii județene etc). Chiar dacă emitentul este diferit, principiul este același, obligațiunile municipale funcționând practic precum niște împrumuturi: investitorii (creditorii) acordă capital autorităților în schimbul dobânzii (numită cupon, aceasta se plătește periodic, de regulă anual) și al returnării sumei integrale împrumutate la scadență (maturitate).

Obligațiuni municipale România – unde se pot cumpăra

Cei interesați de obligațiuni municipale emise de diverse autorități locale din România pot tranzacționa (cumpăra/vinde) astfel de instrumente financiare pe Piața Principală (Reglementată) de la Bursa de Valori București (BVB).



După cum se arată în documentul „Obligațiunile municipale. Instrumente de finanțare pentru proiecte municipale de investiții”, realizat de BVB, piața obligațiunilor municipale a debutat la BVB în anul 2001, la 6 ani de la primele tranzacții cu acțiuni.



Emitenții de obligațiuni municipale sunt comune, orașe, municipii și consilii județene. Primele obligațiuni municipale admise la tranzacționare au fost obligațiunile emise de municipiile Predeal și Mangalia.

Obligațiuni municipale România – cine sunt emitenții

În prezent, la BVB se tranzacționează obligațiuni municipale emise de:



– Consiliul Județean Cluj

– Consiliul Județean Timiș

– Consiliul Județean Bihor

– Consilul Județean Alba

– Consilul Județean Hunedoara



– Primăria Municipiului București

– Primăria Municipiului Timișoara

– Primăria Municipiului Iași

– Primăria Municipiului Alba Iulia

– Primăria Municipiului Bacău

Obligațiuni municipale România – listă titluri BVB

– Primăria Municipiului Focșani

– Primăria Municipiului Târgu Mureș

– Primăria Municipiului Orăștie

– Primăria Municipiului Zalău

– Primăria Municipiului Slobozia

– Primăria Municipiului Bistrița



– Primăria Orașului Predeal

– Primăria Orașului Năvodari

– Primăria Orașului Reșița

– Primăria Orașului Oravița

– Primăria Orașului Siret

Foto: kalhh / pixabay.com

Obligațiuni municipale România – ce dobânzi (cupon) se oferă

Precum titlurile de stat pentru populație (Tezaur și Fidelis), și obligațiunile municipale pot avea diverse dobânzi și termene de scadență.



De exemplu, la data de 19 aprilie 2022, Primăria Municipiului București a listat la BVB 55.500 de obligațiuni municipale cu valoarea nominală de 10.000 de RON, cu maturitate peste 10 ani (în 2032). Valoarea totală a emisiunii a fost așadar de 555.000.000 de lei.

Exemplu de obligațiuni municipale

Dobânda oferită este de 7,33% și este anuală, ceea ce înseamnă că, până la maturitate, un investitor va primi 10 cupoane (câte 1 cupon în fiecare an din 2023 până în 2032 inclusiv, când titlurile ajung la maturitate și investitorul își recuperează și capitalul investit).



Dobânda este fixă. De exemplu, dacă un investitor a cumpărat 3 obligațiuni municipale din această emisiune (PMB32), adică a investit 30.000 de lei, atunci în fiecare an el va primi un cupon egal cu 2.199 lei (7,33%).



În 10 ani, dobânda totală primită va fi de 21.990 de lei, echivalentul a circa 4.400 de euro.

Obligațiuni municipale România – exemplu

Să folosim încă un exemplu. La data de 21 decembrie 2023, Consiliul Județean Cluj a emis 756.800 de obligațiuni municipale cu valoarea nominală de 100 de euro, cu maturitate peste 10 ani (în 2033). Valoarea totală a emisiunii a fost de 75.680.000 de euro.



Spre deosebire de exemplu anterior, dobânda oferită în acest caz este variabilă (egală cu EURIBOR6M + 3,25%) și este bianuală, ceea ce înseamnă că, până la maturitate, un investitor va primi 20 de cupoane.

Dobânda fiind variabilă, aceasta s-a situat de-a lungul timpului (din 2023 până în prezent) între 5,3110% și 7,1720%.

Foto: kalhh / Tumisu / pixabay.com



Dacă acest articol despre obligațiuni municipale România vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Ce sunt obligațiunile municipale, cine le emite și ce rol au

Ce este valoarea nominală a unei obligațiuni. Ghid cu exemple

Ce sunt obligațiunile convertibile. Avantajele titlurilor de capital hibride

Ce sunt obligațiunile de stat. Ghid explicativ în 7 pași

Ce este prospectul de emisiune de acțiuni, obligațiuni, unități de fond

Ce este Depozitarul Central și ce rol are. Lista serviciilor oferite

Ce este Piața AeRO. Deosebiri față de Piața Reglementată de la BVB

Condiții listare BVB. Ghid pentru Piața Reglementată și Piața AeRO

Cât costă listarea la bursă pe Piața Principală și pe Piața AeRO de la BVB