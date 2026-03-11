Obligațiuni corporative România. Ghid cu exemple de câștiguri

Obligațiuni corporative România. Cei interesați să investească în obligațiuni trebuie să știe că, în afară de instrumentele financiare emise de autorități ale statului, pot investi și în obligațiuni emise de companii.

Ce sunt obligațiunile corporative

Spre deosebire de titlurile de stat pentru populație precum Tezaur sau Fidelis (ce sunt emise de autoritatea centrală, mai exact de Ministerul Finanțelor), și de obligațiunile municipale (ce sunt emise de autorități locale precum primăriile sau consiliile județene), obligațiunile corporative sunt emise de companii (de societăți private).

În esență, ele sunt similare obligațiunilor emise de guverne sau de autoritățile municipale, în sensul că reprezintă titluri de creanță emise de diverse companii sau firme care încearcă să găsească cumpărători pentru ele (investitori) pentru a strânge banii necesari pentru diverse proiecte, pentru dezvoltare, extindere sau pentru acoperirea unor pierderi, de exemplu.

În schimbul împrumutului acordat, creditorul (investitorul) primește un număr prestabilit de plăți (în cazul obligațiunilor, dobânda se numește cupon). Adesea, cuponul se acordă anual, până la maturitatea titlului respective. Ulterior, la scadență (maturitate), investitorul primește înapoi și principalul (capitalul integral investit inițial).

Unde se tranzacționează obligațiunile corporative

În contextul discuției despre obligațiuni corporative România, trebuie menționat că investitorii interesați pot să cumpere obligațiuni corporative de pe Piața Reglementată (Principală) de la Bursa de Valori București (BVB). Pentru a tranzacționa (cumpăra/vinde) obligațiuni corporative pe această piață este necesar ca obligațiunile să fi fost listate în prealabil de companiile respective.

La ora actuală, investitorii pot cumpăra de pe Piața Reglementată zeci de variante de obligațiuni corporative. În vreme ce unele sunt emise în lei, altele au valoarea nominală în euro. De asemenea, dobânda poate fi fixă sau variabilă, iar cuponul poate fi oferit anual, bianual sau poate avea o altă frecvență.

De multe ori, companiile emit obligațiuni ce ajung la maturitate după o perioadă destul de mare de timp (de exemplu, 10 ani), deoarece în acest fel beneficiază de sumele împrumutate o durată mai lungă de timp și își pot realiza planurile multianuale de investiții.

Foto: Facebook (BVB)

Obligațiuni corporative România la Bursa de Valori București

În momentul de față, multe dintre obligațiunile corporative ce pot fi achiziționate de pe Piața Reglementată de la BVB sunt obligațiuni emise de instituții bancare precum:

Libra Internet Bank

Patria Bank SA

Banca Comercială Română

Unicredit Bank

Raiffeisen Bank

Banca Transilvania SA

CEC Bank SA

Alte obligațiuni corporative ce se tranzacționează la BVB sunt cele emise de companii din energie precum Societatea Energetică Electrica SA sau Romgaz SA.

La ora actuală, printre emitenți se numără și companiile Autonom Services SA, Bittnet Systems SA, SSIF BRK Financial Group SA sau Impact Developer & Contractor SA.

Obligațiuni corporative România – exemple

La data de 29 iulie 2022, Libra Internet Bank a emis peste 8.500 de obligațiuni corporative cu valoarea nominală de 500 de euro, cu maturitate peste 10 ani (în 2032). Valoarea totală a emisiunii a fost de peste 4,2 milioane de euro.

Dobânda oferită este fixă, de 6,5% pe an, și este bianuală, ceea ce înseamnă că, până la maturitate, un investitor va primi 20 de cupoane (câte 2 cupoane în fiecare an din 2023 până în 2032 inclusiv, când titlurile ajung la maturitate). Deoarece dobânda este bianuală, înseamnă că plata efectivă a cuponului se face în tranșe semestriale (în acest exemplu, în ianuarie și în iulie).

De exemplu, dacă un investitor a cumpărat 2 obligațiuni corporative din această emisiune (LIBRA32E), adică a investit 1.000 de euro, atunci în fiecare an el va primi o dobândă egală cu 65 de euro (6,5% din 1.000 de euro), sub forma a două cupoane a câte 32,5 euro.

În 10 ani, dobânda totală primită va fi de 650 de euro, din care va trebui să plătească impozit către stat de 10% (65 de euro), și va rămâne cu un câștig de 585 de euro. În schimb, dacă nu mai dorește să aștepte până la scadență, un investitor poate vinde obligațiunile respective pe bursă.

Obligațiuni corporative România – exemple de calcul

Să folosim încă un exemplu. La data de 7 octombrie 2024, Romgaz a emis peste 500.000 de obligațiuni corporative cu valoarea nominală de 1.000 de euro, cu maturitate peste 5 ani (în 2029). Valoarea totală a emisiunii a fost de 500 de milioane de euro.

Dobânda oferită este fixă, de 4,75% pe an, și este anuală, investitorii urmând să primească 5 cupoane până la maturitate, câte unul pe an.

De pildă, dacă o persoană a cumpărat 10 obligațiuni corporative din această emisiune (SNG29E), adică a investit 10.000 de euro, atunci în fiecare an ea va primi o dobândă egală cu 475 de euro (4,75% din 10.000 de euro).

În 5 ani, dobânda totală primită va fi de 2.375 de euro, din care va trebui să plătească impozit către stat de 10% (237,5 euro), și va rămâne cu un câștig de 2.137,5 euro.

Foto: nattanan23 / pixabay.com

Dacă acest articol despre obligațiuni corporative România vi s-a părut util, v-ar putea interesa și: