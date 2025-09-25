Banca Transilvania pregătește emisiuni de obligațiuni de 2 mld. euro / Conducerea vrea să profite de impozitarea actuală de 10% la dividende și propune o distribuție de 700 mil. lei din rezerve

Banca Transilvania (TLV), cel mai mare grup financiar din România, și-a convocat acționarii în data de 28 octombrie pentru aprobarea de noi emisiuni de obligațiuni corporative, în euro, lei sau în alte valute, de până la 2 miliarde de euro sau echivalent în alte valute, conform convocatorului publicat joi la Bursa de Valori București (BVB).

Grupul financiar nu dă detalii despre emisiunile de obligațiuni dincolo de elementele tehnice, dar cel mai probabil orice finanțare atrasă va fi utilizată pentru eventuale achiziții (cea mai recentă este preluarea din 2024 a OTP Bank România) și susținerea activității de creditare.

BT a mai atras în acest an 1,5 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni ”sustenabile” în lei, titluri listate la ulterior la BVB.

Convocatorul vorbește inclusiv despre posibilitatea listării titlurilor la BVB și pe alte piețe, BT capital Partners fiind desemnat ca intermediar. Consiliul de Administrație ar primi de asemenea mandat extins pentru stabilirea parametrilor emisiunilor și îndeplinirea tuturor formalităților necesare.

Cine va putea cumpără obligațiunile – Ce spunea recent Omer Tetik, directorul grupului BT

Omer Tetik, directorul general al grupului financiar, explica în cadrul teleconferinței cu analiștii de după prezentarea rezultatelor financiare semestriale că sunt multe elemente care vor fi luate în considerare înainte de emisiune.

El a fost întrebat despre planurile băncii pentru o potențială emisiune în dolari americani, respectiv dacă ea ar putea avea loc în 2025.

”Emiterea de obligațiuni în dolari americani este o idee pe care o discutăm destul de des la nivel intern, dar nu avem un plan stabilit. Avem cu siguranță RON ca opțiune, dar și pentru noi, denominația este în euro, și ar putea fi costisitor sau dificil să utilizăm veniturile în dolari americani. De aceea, căutăm ca orice emisiune de obligațiuni, mai ales în această perioadă, să fie la un nivel mai confortabil. Analizăm costul conversiei, costul efectuării tranzacției cu partenerii noștri. Adică, am efectuat emisiuni cu parteneri și bănci de investiții diferite, foarte solide. Vom fi foarte atenți, conștienți de costurile pe care le putem suporta și acolo. De asemenea, trebuie luate în considerare randamentul, costul real, costul dobânzii, costul cuponului emisiunii. Nu pot confirma nimic, deoarece nu avem o dată stabilită. Dar, de asemenea, nu neg că, în anii următori, nu în lunile următoare, ci în anii următori, luăm în considerare și o potențială emisiune în dolari americani”, a spus Tetik.

Obligațiunile noi vor putea fi vândute ori printr-una sau mai multe oferte publice, ori prin plasamente private adresate investitorilor calificați și/sau unui număr de până la 150 de persoane, altele decât investitorii calificați, per stat.

Conducerea vine cu dividende surpriză înainte de majorarea cotei la 16%

În același timp, pe ordinea de zi a ședinței din 28 octombrie va fi și aprobarea de către acționari a unei distribuții de dividende din rezervele anilor 2015, 2016 și 2019, distribuție ce totalizează 700 de milioane de lei.

Dividendul brut/acțiune este de 0,6420341921 lei, cu data de 25 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare 24 noiembrie 2025 ca dată ex-dividend – data la care acționarii trebuie să dețină acțiuni TLV pentru a primi dividende.

Data plății propuse de conducerea TLV este de 11 decembrie, iar distribuția vine în condițiile în care de la 1 ianuarie 2026 va fi majorată cota de impozitare a dividendelor de la 10% la 16%.

Randamentul dividendului este unul redus raportat la prețul acțiunilor TLV de la BVB, de puțin peste 2%, dar acesta se adaugă la dividende deja plătite în vară. Acțiunile creșteau joi cu peste 2% după publicarea convocatorului.

Grupul a încheiat primul semestru din acest an cu un profit net de 1,97 miliarde lei, în scădere cu 8%, din care profitul net al băncii a ajuns la 1,78 miliarde lei, cu 1,8% mai mic faţă de perioada similară din 2024, influenţat negativ de costurile de achiziţie şi integrare în grup a OTP Bank România şi a celorlalte companii OTP din România.

