Obiectivele României la reuniunea informală a Consiliului European, anunțate de președinte: prețul energiei și împărțirea banilor pentru competitivitate pe criterii geografice

România are două obiective mari la reuniunea informală a Consiliului European de la Castelul Alden-Biesen din Belgia, a anunțat, joi, președintele Nicușor Dan.

„Obiectivele noastre sunt două mari. Unul este prețul energiei, cu cele două componente – interconectare rețele și taxele pe emisii de carbon care ridică prețul. Asta este un punct. Vă aduc aminte că, în urmă cu câteva luni, am reușit, după o lungă negociere, să întârziem punerea în aplicare a așa-numitului ETS2 ( sistem european de comercializare a certificatelor de emisii, care va intra în vigoare în 2027, n.r.)”, a spus președintele Dan.

„O chestiune care este foarte discutată și importantă pentru România este prețul energiei, și, dacă nu, cumva, cât de repede trebuie să mergem cu tranziția verde. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp. Este foarte important pentru noi, și pentru multă lume, prețul energiei, care este o diferență de competitivitate între Europa și Statele Unite, China. Aici sunt cele două componente – rețelele, care să poată să permită o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene, și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon, care ridică prețul de energie”, a adpugat el.

Președintele Dan a vorbit și despre cel de-al doilea obiectiv la României la summitul european informal.

„Și a doua chestiune, foarte importantă, în momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul dintre țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a adăugat șeful statului.

El a explicat poziția României pe acest subiect cu un exemplu: „Exemplul cel mai simplu e Horizon. Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic. E foarte bine ca, în bugetul multianual, așa cum este proiectul acum, să existe mulți bani pentru competitivitate, însă, dacă criteriile vor fi strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări, să spunem, de la granița Uniunii Europene, nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia. Și atunci decalajul se va adânci, se va mări”.

Europa cu mai multe viteze „nu trebuie să ne sperie”

Conceptul de Europa cu mai multe viteze nu ar trebuie să sperie România, a preciat președintele Nicușor Dan.

„Nu trebuie să ne sperie asta – Europa cu mai multe viteze sau, cel puțin așa cum este ideea, la momentul ăsta, este pur și simplu o reuniune de țări care au anumite idei, se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci, aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare”, a spus președintele.

„Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Asta nu există. Există coordonări între țări”, a subliniat Nicușor Dan.

Ideea a prins contur cu aducerea în discuție de către Germania a unei ”Europe cu 2 viteze” din punct de vedere economic.

Coagularea formatului E6 a început cu o scrisoare trimisă, pe 26 ianuarie de ministrul de Finanțe german, vicecancelarul Lars Klingbeil, omologilor săi din Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia, pe care îi invita să participe, două zile mai târziu, la o videoconferință. Obiectivul – stabilirea unei agende ambițioase pentru consolidarea rezilienței și competitivității Europei.

