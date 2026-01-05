Die Zeit: Serviciul de informații externe al Germaniei a interceptat ani la rând convorbirile lui Obama de pe Air Force One

Serviciul de informații externe al Germaniei (BND) a desfășurat timp de mai mulți ani o operațiune de supraveghere a fostului președinte american Barack Obama, interceptându-i periodic convorbirile telefonice de la bordul aeronavei Air Force One, potrivit unei investigații publicate de Die Zeit.

Potrivit Die Zeit, BND a reușit să intercepteze conversațiile telefonice ale lui Obama deoarece criptarea comunicațiilor avionului prezidențial american era vulnerabilă. Supravegherea avionului prezidențial al SUA ar fi încetat în 2014, la ordinul Cancelariei, mai arată publicația germană.

Potrivit investigației, tehnicienii aeronavei prezidențiale americane foloseau mai multe frecvențe pentru apelurile lui Obama, pe care BND le cunoștea și pe care le monitoriza în mod regulat, deși nu constant.

O operațiune similară a vizat-o pe Merkel. Fostul cancelar german spunea că „nu se face spionaj între prieteni”

Serviciul de informații era pe deplin conștient de sensibilitatea operațiunii: Statele Unite nu făceau parte din profilul oficial de misiune care stabilește ce țări pot fi supravegheate de BND, mai scrie Die Zeit.

Transcrierile comunicațiilor lui Obama erau păstrate într-un dosar special, într-un singur exemplar, care circula doar într-un cerc restrâns, atent selectat, din conducerea serviciului de informații. După consultare, transcrierile trebuiau distruse, iar concluziile erau apoi integrate în evaluări generale privind pozițiile SUA, care erau transmise Cancelariei.

Conform informațiilor publicate de Die Zeit, BND nu a solicitat autorizație pentru supravegherea lui Obama. Nu este clar când a început operațiunea de supraveghere și dacă predecesorul lui Obama, George W. Bush, a fost de asemenea țintit.

Cancelaria a oprit în cele din urmă supravegherea aeronavei prezidențiale în 2014, însă cancelarul de atunci, Angela Merkel, nu fusese niciodată informată de această operațiune și probabil că nu ar fi permis-o, potrivit Die Zeit.

Operațiunea a fost considerată extrem de sensibilă din punct de vedere politic. Amintim că Der Spiegel a dezvăluit în octombrie 2013 că NSA a ascultat telefonul mobil al Angelei Merkel, timp de ani de zile, după dezvăluire fostul cancelar german a criticat NSA, spunând că „spionajul între prieteni nu se face”.

***