Oana Ţoiu participă luni la reuniunea miniştrilor de externe din statele UE – agenda

Oana Ţoiu participă luni la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele UE, întrunire ce are pe agendă situația de Ucraina, relațiile dintre UE și regiunea indo-pacifică şi evoluțiile din Orientul Mijlociu.

”Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, va participa luni, 20 octombrie 2025, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (Consiliul Afaceri Externe/CAE), care se va desfăşura la Luxemburg”, anunţă MAE.

Agenda reuniunii, prezentată de CAE:

Întrunirea va fi prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

1. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Miniștrii afacerilor externe din UE vor discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, după un schimb informal de opinii cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, care va participa la reuniune în persoană.

2. Relațiile dintre UE și țările din regiunea indo-pacifică

Consiliul Afaceri Externe va desfășura un schimb de opinii cu privire la relațiile dintre UE și regiunea indo-pacifică și se preconizează că va aproba două seturi de concluzii privind India și regiunea indo-pacifică.

3. Situația din Orientul Mijlociu

Consiliul va discuta despre situația din Orientul Mijlociu, din perspectiva celor mai recente evoluții.

De asemenea, miniștrii vor discuta despre următoarele afaceri curente:

Consiliul Afaceri Externe va avea o discuție despre afacerile curente, în cursul căreia miniștrii vor face schimb de opinii în legătură cu evenimentele recente și evoluțiile rapide din domeniul relațiilor externe, în special din Sudan, Republica Moldova și Georgia.

În cadrul secțiunii „Diverse”, Consiliul va primi informații despre relațiile UE-CELAC, despre Consiliul ministerial al OSCE, care va avea loc la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, și despre atacul regimului Lukașenko asupra Universității Europene de Științe Umaniste.

În marja reuniunii:

La 19 octombrie 2025, Înalta Reprezentantă va prezida Consiliul de cooperare UE-Irak.

La 20 octombrie, Consiliul Afaceri Externe va fi precedat de un mic dejun informal despre metodele de lucru și va fi urmat de reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea transregionale, care va începe la ora 15.00.

Consiliul de cooperare UE-Uzbekistan va avea loc la 21 octombrie.

