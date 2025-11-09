Ministrul român al Externelor: ”Vrem să ne concentrăm mai mult zona de inovații militare cu utilizare duală” / Șeful unei firme daneze: ”Investim de 40 de ori mai mult – Ne e frică că rămânem fără bani, trebuie să păstrăm și pentru R&D”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, consideră că industria europeană trebuie să se concentreze puternic pe zona de inovare și produse cu utilizare duală, atât militară cât și civilă. Potrivit acesteia, istoria arată că perioadele cu investiții mari în capacități militare au dus la avansul societății prin inovații.

”Trebuie să ne concentrăm mai mult pe (zona de) dual-use. Ce vreau să spun: dacă te uiți în istorie, în momente de riscuri, în care au existat foarte multe cheltuieli pe capacitate militară, au fost de asemenea momente de avansuri majore în termeni de inovare care au ajutat societățile dincolo de ideea de apărare și război. Cred că trebuie să ne concentrăm foarte puternic pe asta, pe inovare, pe dual-use. Asta ajută și politic în ideea în care putem să explicăm mai ușor ce a menționat secretarul general al Mark Rutte, dividendul apărării. Dacă există efecte pozitive în societățile noastre, în termeni de locuri de muncă, de participare în economie, dar și în termeni de inovare efectivă și produse care pot fi folosite pentru avansul societății”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul român al Externelor a luat parte, joi, la NATO Industry-Forum, la panel-ul Making the Case for Investing in Defence, alături de Morten Brandtzaeg, directorul general al producătorului norvegian Nammo AS, Jim Carter, directorul general al departamentului Commercial & Industry din Ministerul Apărării de la Londra și Ray Piselli, vicepreședinte al Lockheed Martin pentru business internațional.

Producător danez: Investim de 40 de ori mai mult decât am face-o în mod normal”

Brandtzaeg, CEO-ul Nammo AS, a afirmat că firma sa investește actualmente de 40 de ori mai mult decât ar fi făcut-o în mod normal. Nammo lucrează inclusiv cu Lockheed Martin și alți producători de echipamente militare din Europa, cu 27 de fabrici în 12 țări.

”Partea de cerere, în mod evident, funcționează. Eu am fost foarte deschis spunând că avem nevoie de o colaborare foarte apropiată între guverne și industrie pentru a ne pune de acord pe cerere. Cererea e masivă și afectează industria de apărare în modalități diferite: dacă faci avioane sau frigate e diferit față de dacă faci amuniție sau rachete. (…) Asta înseamnă că investim de 40 de ori mai mult decât o făceam în mod normal. Chiar ne e frică că rămânem fără bani – trebuie să păstrăm bani pentru cercetare și dezvoltare. Nu e doar despre producție, ci despre cercetare și dezvoltare și să faci arme mai avansate. Desigur, e și vorba despre dual-use dar e și despre putere. Trebuie să ai arme care pot face diferența în termeni de distanță și precizie. Deci lucrăm îndeaproape cu guvernele”, a spus Brandtzaeg.

Acesta a mai precizat că industria de apărare europeană are nevoie de materii critice, de fabrici care să producă materii prime și să scurteze lanțurile de aprovizionare – adică să le aducă mai aproape de locul de producție.

CEO-ul Nammo a denumit conceptul ”descurajare prin volum”.

”Nu poți lupta un război asimetric fără război”, a punctat Morten Brandtzaeg, care a adăugat că industria de apărare europeanpă a apăsat accelația în ultimele luni.

La rândul său, Ray Piselli, vicepreședinte al Lockheed Martin pentru business internațional, a afirmat în cadrul panelului că una din principalele preocupări ale sale este aducerea mai aproape a lanțurilor de aprovizionare.

Peste 100 de companii la București. România, gazda celui mai mare forum industrial NATO

NATO-Industry Forum, a cărui organizare la București a presupus eforturi pe durata unui an și jumătate, reunește companii din întreaga Europă și SUA pentru consolidarea producției de tehnică și echipamente militare. Săptămâna aceasta s-a semnat la București un acord între Guvernul României și nemții de la Rhinemetall pentru redezvoltarea fabricii de pulberi la Făgăraș, un obiectiv al României de mai mulți ani.

