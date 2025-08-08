Oana Țoiu, întâlnire cu Volodimir Zelenski: „Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit, joi seară, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere din partea României. Țoiu a vorbit, ulterior, despre construirea unui „parteneriat strategic între România și Ucraina pentru pace”.

„Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate. M-am întâlnit astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere a României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe. Este un război pe care Ucraina nu și l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care și România crede – libertate, suveranitate și independență”, a transmis Oana Țoiu, pe Facebook.

Ministrul a adăugat că atât timp cât Ucraina rezistă, și securitatea României este mai bine protejată. „Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă și durabilă care să asigure independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei, precum și stabilitatea și siguranța regiunii noastre. Am discutat cu președintele Zelenski despre felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări. Colaborarea în domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și a cetățenilor români. De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și despre faptul că România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită”, a afirmat Țoiu.

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a avut joi, la Kiev, discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt. Ea s-a mai întâlnit cu cu premierul Iulia Sviridenko, cu președintele Parlamentului, Ruslan Stefanciuk, și cu ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga.

