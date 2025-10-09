cursdeguvernare

joi

9 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio: Trupele americane rămân în continuare în România – miza e stabilitatea în apropierea Orientului Mijlociu

De Razvan Diaconu

9 octombrie, 2025

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri seară, că a agreat cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, la întâlnirea bilaterală avută la Washington, ca prezența militară americană în România să continue.

„Am agreat că este foarte important ca această prezența să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci pentru regiune. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO”, a declarat șefa diplomației române, pentru Antena 3.

„Am discutat și despre producția care ține de zona militară, de armament și investițiile viitoare în România. În aceste zile vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune. Ei deja au luat această decizie – pe care președintele Nicușor Dan a anunțat-o în Parlament – de a crește prezența României ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociul”, a adăugat Oana Țoiu.


Ea a transmis că secretarul de Stat american a mulțumit României „pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”. „La rândul meu, am exprimat recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cît și cele comerciale”, a mai spus Oana Țoiu.

În ceea ce privește anunțata vizită în SUA a președintelui Nicușor Dan, ea a precizat că s-a agreat ca aceasta să aibă loc la începutul anului viitor.

Întâlnire cu investitorii americani

Ministrul de Externe s-a întâlnit, la Washington, și cu reprezentați ai unor companii membre ale Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO). Întâlnirea, găzduită de președintele AMRO, Eric Stewart, a reunit companii din domenii diverse precum apărare, energie, tehnologie, comunicații, sănătate, servicii financiare.

Potrivit șefei diplomației române, „companiile americane care au prezența în România vor contribui la accelerarea proiectelor inclusiv în privința reactoarelor de la Cernavodă”.

Ministrul Oana Țoiu a apreciat consolidarea constantă a schimburilor economice dintre România și Statele Unite ale Americii, accentuând importanța și oportunitățile comerciale care decurg din Parteneriatul Strategic dintre cele două țări, un pilon esențial al politicii externe a României.


De asemenea, pe parcursul întâlnirii au fost convenite elemente privind viitoarea misiune anuală a AMRO la București, planificată pentru finalul lunii octombrie și care va oferi prilejul unor noi runde de discuții între autoritățile române și conducerea companiilor americane care investesc sau intenționează să investească în România.

(Citește și: Discuție Oana Țoiu – Marco Rubio, despre prioritățile strategice ale României în relația cu SUA: Apărare, energie, Visa Waiver)

***

